La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
La presidenta Keiko Fujimori a su llegada a la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori participó este miércoles 29 de julio en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Un día después de asumir la Presidencia del Perú, la jefa del Estado cumplió con asistir a la actividad que se realizó en la avenida Brasil y congregó a miles de ciudadanos.