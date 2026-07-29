La presidenta Keiko Fujimori participó este miércoles 29 de julio en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Un día después de asumir la Presidencia del Perú, la jefa del Estado cumplió con asistir a la actividad que se realizó en la avenida Brasil y congregó a miles de ciudadanos.

En esta ocasión, y según lo informó en Instagram la diseñadora Sue Zacnich, la mandataria usó un traje de sastrería a medida, el cual incluyó elementos que fueron pensados para transmitir sobriedad, elegancia y carácter institucional.

El saco en negro, combinado con la solapa smoking y el pantalón en tono marfil, crea un contraste atemporal que proyecta firmeza y serenidad. Añadió que la pieza fue confeccionada en tejido peruano Barrington Super 140, reflejo de la excelencia de la industria textil nacional.

La presidenta Keiko Fujimori encabezó la Gran Parada y Desfile Militar. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

Asimismo, la parte de los puños incorpora un bordado inspirado en los tocapus, antiguos motivos geométricos de la tradición andina vinculados al legado del Imperio Inca. El diseño de este bordado estuvo a cargo de la diseñadora de moda huancaína Cleofé Mendoza y fue elaborado artesanalmente por maestros artesanos de su equipo.

El atuendo de la presidenta se complementó con calzado de Calzados Ruiz, otra reconocida marca peruana.

Sue Zacnich resaltó que el diseño es resultado “del trabajo conjunto de profesionales, diseñadores y artesanos que, desde distintas especialidades, comparten un mismo propósito: representar al Perú con elegancia, identidad y orgullo”.

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