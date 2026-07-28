Conoce detalles del vestido azul que utilizó Keiko Fujimori este 28 de julio | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Conoce detalles del vestido azul que utilizó Keiko Fujimori este 28 de julio | Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori arribó esta mañana al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana ubicada en el Centro Histórico de Lima, para iniciar con su agenda de actividades del día antes de ser investida como mandataria para el periodo 2026 -2031.