La presidenta electa Keiko Fujimori arribó esta mañana al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana ubicada en el Centro Histórico de Lima, para iniciar con su agenda de actividades del día antes de ser investida como mandataria para el periodo 2026 -2031.

La jefa del Estado fue recibida en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores por el futuro ministro de ese sector, Carlos Espá, y luego sostuvo una serie de reuniones bilaterales con presidentes y líderes de los países invitados a la ceremonia de transición de mando en el Congreso de la República.

La presidenta Keiko Fujimori lució un elegante vestido azul a su llegada al Palacio de Torre Tagle | Foto: El Comercio

Con motivo de esta importante e histórica ocasión, Keiko Fujimori lució un elegante vestido azul diseñado por Patricia Musiris, directora creativa de la marca peruana MODA & CIA, que incorpora bordados que la acercan a las flores de Huancayo, elaborados en colaboración con la reconocida diseñadora peruana Mercedes Correa.

La propuesta se completa con un clutch de su autoría, confeccionado en seda con motivos que recuerdan a la iconografía huancaína, informó el equipo de imagen de la presidenta peruana.

La pieza, que combina el diseño contemporáneo con elementos inspirados en la tradición textil peruana, incorpora también un detalle de orfebrería, obra del recordado artesano joyero Samuel Huayanay.

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