KO Urban Detox Center anunció la apertura de sus sedes mediante la iniciativa Open Month, una campaña que permite a nuevos usuarios acceder a sesiones de entrenamiento sin costo durante todo el mes de marzo.

Esta acción coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Felicidad, que se celebra cada 20 de marzo, y busca difundir un sistema de entrenamiento que utiliza la actividad física como una herramienta para el bienestar integral, el manejo del estrés y el desarrollo de la salud emocional de los participantes.

Además, durante marzo, habrá una promoción especial que consiste en la entrega de tres clases gratuitas destinadas exclusivamente a personas que por primera vez vayan a vivir esta experiencia.

El método propuesto integra diversas disciplinas que trabajan de forma simultánea la resistencia física y el enfoque mental. Los asistentes pueden optar por sesiones de KO (cardio boxing), Yoga, Bootcamp (entrenamiento funcional) y Hot Yoga, esta última disponible únicamente en el local ubicado en la zona de La Mar.

La infraestructura para el desarrollo de estas actividades se distribuye en seis sedes estratégicas dentro de la ciudad de Lima. Los locales se encuentran ubicados en Miraflores (Av. La Mar), Barranco (Av. San Martín), San Borja (Av. San Borja Sur), el Jockey Plaza (Barrio Jockey), Magdalena (Antonio Miroquesada) y La Molina (Av. Raúl Ferrero).

Si nunca has probado KO, este es el momento perfecto para hacerlo.//