Resumen

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(Foto: KO/ Difusión)
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Por Redacción EC

KO Urban Detox Center anunció la apertura de sus sedes mediante la iniciativa Open Month, una campaña que permite a nuevos usuarios acceder a sesiones de entrenamiento sin costo durante todo el mes de marzo.

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