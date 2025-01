¡Llegó enero! Y con él, la temporada de verano, la resaca posfiestas, los “nuevos comienzos” y, cómo no, el bombardeo de las dietas détox que se ve algo así: jugos verdes milagrosos para “desintoxicar” tu cuerpo, tés quemagrasas y retos de 21 días que no son más que dietas restrictivas disfrazadas de salud. Pero antes de que caigas en el jugo mágico que sabe a pasto, deja que te explique por qué no lo necesitas; y sí, ‘spoiler alert’: tu cuerpo ya viene con su propio sistema détox incorporado.

Piensa: ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra ‘détox’? Seguramente, algo así como “eliminar toxinas acumuladas” o “limpiar el organismo por dentro”. Suena llamativo y casi como “yo quiero el champú que ella está usando”, pero la verdad es que no necesitas una pócima verde (o de cualquier color) para lograrlo. Tu cuerpo, y su maravilloso sistema biológico, tiene su propio equipo de limpieza; y aquí el hígado es la estrella del show. Este órgano trabaja 24/7 procesando y eliminando sustancias nocivas, es como un filtro de alta tecnología que convierte compuestos tóxicos en sustancias que puedes eliminar fácilmente con ayuda de otros órganos como los riñones y el intestino.

En el caso de los riñones, estos son clave ya que tienen el papel principal de filtrar la sangre y eliminar toxinas, como la urea formada en el hígado, así como otros productos de desecho a través de la orina. En tanto, el intestino y su microbiota intestinal no solo ayudan a digerir alimentos, sino que también eliminan productos de deshechos, resultantes del metabolismo de los mismos, por las heces.

Entonces, si ya tenemos este sistema tan eficiente, ¿por qué caemos en la trampa de las dietas détox? La respuesta es simple: el márketing y la desinformación. La industria de las dietas sabe que enero es la época perfecta para vender “soluciones” y “empezar bien el nuevo año”. Y la idea de “desintoxicarse” es tentadora, especialmente después de haber gozado y disfrutado en la cena navideña y las fiestas de fin de año. Pero, créeme, si realmente estuvieras intoxicado, no estarías buscando un jugo détox, estarías en la sala de emergencias.

Por eso, en lugar de gastar dinero en productos innecesarios, te propongo concentrarte en lo que sí funciona, dándole a tu cuerpo las herramientas necesarias para que su equipo de limpieza pueda hacer bien el trabajo. Revisa los consejos que dejo arriba. Y recuerda: tu cuerpo no requiere “milagros”. Tu cuerpo está hermosamente diseñado para que pueda desechar todo eso que no necesitas. Si realmente quieres ayudar, entonces dale las herramientas útiles y deja que haga lo suyo. ¡Feliz inicio de año! //