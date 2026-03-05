Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La caminata de las modelos de Gucci llamó la atención en Milán. (Foto: Agencias)
La caminata de las modelos de Gucci llamó la atención en Milán. (Foto: Agencias)
Por Elida Morillo

¿Por qué las modelos caminaron así en el último desfile de Gucci? Esa fue la pregunta que inundó TikTok, X e Instagram apenas la casa italiana presentó su colección Otoño/Invierno 2026/2027 en Milan Fashion Week bajo la nueva dirección creativa de Demna. Más allá de los looks, lo que verdaderamente detonó la conversación fue la caminata.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.