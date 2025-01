Pasar el fin de semana en la playa sin duda es un inmenso placer, teniendo en cuenta que las temperaturas no hacen más que aumentar y no hay nada más delicioso que despertarse a cinco minutos del mar. Pero disfrutar de una Lima relativamente vacía —sin mucho tráfico ni sitios repletos de gente— realmente no se compara con nada en el verano. Es una ciudad para gozarla a nuestro antojo. Y qué mejor manera de hacerlo, que comiendo la mejor comida marina de toda la región: la nuestra.

Desde hace un par de años, el tramo sanisidrino de la avenida Petit Thouars viene repotenciando su oferta gastronómica con conceptos novedosos que ya se han ganado un lugar especial entre la clientela (en cualquier día u horario de la semana), es el caso de la cafetería La Cristina, por ejemplo. Hace unos meses, no muy lejos de ese local, una barra marina llegó para hacer lo propio con una propuesta diferencial, que busca darle un ‘twist’ a ciertos platos conocidos por todos —como son el pan con pejerrey o los cebiches— con el toque personal de Jhair Suárez, chef al frente de La Pezcadería. Su formato combina buen producto, buenas porciones y una cuota de originalidad que se agradece en esta temporada.

Conchitas nikkei, con chalaquita asiática, y choritos a la chalaca. pueden pedirse por separado o combinar la porción. / HANDREZ GARCIA GONZALES

Empezamos con un contundente pan con pejerrey, de miga riquísima, perfecta para mojar con la salsa de ají amarillo que baña los pejerreyes fritos y hasta para chancar la palta que viene con el sánguche. Recomiendo comerlo todo tal cual, sin separar sus partes (como a veces se suele hacer), y procurar dejar espacio para lo demás. Ideal si se comparte con alguien más, claro, pero no pueden ser más de dos personas: nos arriesgamos a que se desmorone si se parte en más pedazos. Y no queremos eso, este pan ha sido diseñado para comerse tal y como se presenta. Para una cuota de frescura siguen unas conchitas nikkei y unos choritos a la chalaca que caen precisos para un almuerzo de fin de semana. Se me hace imposible pensar en mejor entrada marina que esta, pero podemos revisar la carta para seguir probando.

Cebiche al olivo, con pesca del día y pulpo saltado, en leche de tigre al olivo. / HANDREZ GARCIA GONZALES

En La Pezcadería también tienen su versión de tortitas de choclo con cebichito de pota, que me parece una gran combinación, y probamos además un cebiche al olivo potente y muy particular. Si nos gusta mucho esta salsa, como plato personal está bien. Si no, es una gran idea pedirlo para compartir y así se saborea un poco de todo. Para las fondos, sugiero mirar las pizarras o seguir las recomendaciones del día. Nosotros tuvimos suerte y encontramos un arroz con langostinos, concentrado y muy sabroso. Dependiendo de si nos gusta o no acompañar los mariscos con queso, podemos probarlo con o sin el gratinado con el que se presenta. En ambos casos, es una excelente opción para cerrar la visita. //