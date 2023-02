Un verano inusual abraza la capital. Febrero inició con días de brillo solar tenue y una neblina que perdura más allá de la mañana. Sin embargo -y aunque muchos crean que sin sol visible no hay daños en la piel- la presencia de los rayos ultravioleta es inminente. De hecho, según Senamhi, la costa peruana se encuentra en parte del territorio mundial en que la radiación solar es mayor, llega a históricos 20 puntos (en una escala que se mide del 2 al 24) y es calificado como un nivel extremo.

Antonia del Solar y sus para el cuidado de la piel La regla de oro dice que debemos utilizar fotoprotector todos los días del año. ¿Pero qué más podemos hacer para cuidar el órgano más grande del cuerpo? La creadora de contenido Antonia del Solar comparte sus consejos.

En este marco, y como debería asumirse siempre, el cuidado de la piel con fotoprotectores y otros productos va más allá de una mera costumbre de belleza, siendo más bien un hábito que evitará que condiciones como marcas en la piel, arrugas, inflamaciones y más se desarrollen a largo plazo.

Para Antonia del Solar, creadora de contenido y confundadora de la web Encremadas, el primer paso para conservar la piel a través del tiempo es el protector solar. “Hay personas que invierten mucho en productos antiedad, sin embargo, no se ponen protector. Eso es como tirar el dinero a la basura. Lo primero que se debe hacer, obviamente luego de limpiar la piel, es usar bloqueador”, precisa.

En Encremadas, Antonia del Solar ha creado una cucharita especial para utilizar la cantidad necesaria de protector solar en el rostro. “Según expertos, se debe aplicar 2 mg por cada centímetro cuadrado de piel”, explica. (Foto: Richard Hirano)

Y, para quienes aún son reacios a la idea, esta regla de oro tiene pruebas vivientes y con pieles espectaculares: Anne Hathaway declaró hace unos meses que el mejor secreto de su rutina ‘antiaging’ es aplicarse protector solar, su favorito es el Anthelios CL Extreme Fluid de La Roche Posay.

Aunque hoy es una ávida lectora y curiosa sobre cuidados de la piel, Del Solar confiesa que (como casi todos) pasó por esa época en que los bronceados son la sensación y todo cuidado es dejado aparte. “Tuve mi fase adolescente donde me bronceaba con Coca-Cola y aceite de bebe. Pero a eso no vuelvo más. Cuando empecé a modelar, tomé conciencia del cuidado de mi piel. Ahora, no es que sepa un montón, pero me rodeo de especialistas, pregunto todo, curioseo y comparto esa información en redes”, explica sobre el tema que la ha llevado a sostener una comunidad de más de 54 mil personas en Instagram, un libro (“Nosotras en el espejo”, Penguin Random House, 2018) y una web que reúne variedad de productos para el cuidado de este órgano tan delicado. Apostar por prendas de vestir con protección UV, comer verduras todos los días y evitar el sol de mediodía son otros de sus consejos más valiosos.

Protección y prevención Para la actriz Leslie Stewart -sobreviviente de carcinoma epidermoide- el uso de bloqueador todos los días del año es un hábito que todos deberían adoptar. ”Hay que cuidarse la piel y usarlo incluso en los lugares que pensamos no es necesario: las manos, las orejas, los párpados. Aunque no los veamos, los rayos ultravioletas están ahí, y son más fuertes año tras año”, declaró a Somos.



POR DENTRO Y FUERA

Para la empresaria peruana y experta en cosmética natural Lourdes Martínez, otro factor que sin duda es importante en verano es la hidratación. “Muchas veces pensamos que hidratar la piel es algo que se da solo a nivel tópico. Sin embargo, debemos empezar cuidando la proporción de agua que consumimos, que variará según nuestro peso y talla”, comenta a Somos.

Luego de tener eso cubierto, la creadora de Lou Botanicals posiciona como uno de los hidratantes más importantes al ácido hialurónico, ya que ayuda a refrescar, desinflamar y retener el agua en las células de la piel. Para las pieles más sensibles, como aquellas que tienen rosácea, recomienda también el uso de agua de rosas, limpiadores más gentiles y sin sustancias abrasivas.

Lourdes Martínez lidera la marca de cosmética natural Lou Botanicals. Para ella, el cuidado de la piel es una puerta hacia el autocuidado y el amor propio. (Foto: Lou Botanicals)

“La piel es un reflejo de cómo está funcionando nuestro interior. Además de enfocarnos en productos para cuidarla, es necesario complementar con una dieta balanceada, dormir bien, suplementar con vitaminas y acudir al consejo médico de ser necesario”, agrega. A partir de los 6 meses de edad, toda persona debe empezar en el camino del cuidado a la exposición de los rayos UV.

Aliados para el verano CUIDADO LABIAL La española Isdin cuenta con un protector especial para una de las zonas más delicadas del rostro: los labios. Con factor SPF 50 , este producto también cumple la función de hidratar y nutrir intensamente. Encuéntralo en dermotienda.com.

SÉRUM REVITALIZANTE Para una rutina después del sol, el sérum intensivo multiaclarador de Natura ayudará a reducir el tamaño e intensidad de las manchas producidas por el bronceado. Además, cuenta con vitamina C pura y previene la formación de nuevas marcas. Está disponible en www.natura.com.pe

PROTECTOR COMPACTO El protector solar compacto con SPF 100 de Yanbal es la opción perfecta para llevar en el bolso. Además de proteger de los rayos del sol, también cuida la piel de los rayos infrarrojos y la luz azul de dispositivos electrónicos. Consíguelo en yanbal.com.

El protector solar será, por excelencia, el mejor aliado, y es necesaria su re-aplicación cada 4 o 5 horas, según la transpiración, exposición y el horario. Patricia Giglio, dermatóloga de la clínica Ricardo Palma, aconseja además apostar por prendas de algodón en los meses de verano, en lugar de fibras sintéticas como el poliéster; y aplicar cremas hidratantes con compuestos como la urea y las ceramidas luego de la exposición al sol para recomponer las células y aliviar inflamaciones. Si aún no empiezas a cuidar tu piel, que este verano sea la excusa perfecta para ponerle atención y disfrutar sin complicaciones futuras. //