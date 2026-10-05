Las novedades de primavera-verano tomaron la pasarela del Larcomar Fashion Show 2026. Diez marcas presentaron sus propuestas en el centro comercial de Parque Arauco, en Miraflores, durante un encuentro que reunió moda, diseño, gastronomía y experiencias para los invitados. Con Christian Duarte a cargo del estilismo y la dirección creativa, el desfile mostró distintas maneras de interpretar la temporada.

La propuesta buscó acercar las colecciones al público y dar visibilidad tanto a las marcas que forman parte de Larcomar como a firmas invitadas. Así lo explica Gabriela Gamarra, gerente de Marketing y Experiencia de Parque Arauco, quien destaca la diversidad como uno de los criterios que guían el encuentro.

En el evento participaron representantes de Parque Arauco: Alejandro Camino, gerente general; Gabriela Gamarra, gerente de Marketing y Experiencia; Franco Chaparro, gerente comercial, entre otros. / Rochi León / EC

“Queremos generar un espacio donde la moda, el diseño y la creatividad puedan encontrarse con nuestro público, mostrando la diversidad de propuestas y brindar experiencias únicas”, señala.

Las marcas del Larcomar Fashion Show 2026

Skechers abrió la pasarela y dio paso a Náutica, Desigual y Guess. El recorrido continuó con Ray-Ban, Bubba y Black, seguido por Gap y Parfois. Sol Alpaca cerró el desfile, que reunió las colecciones de las diez marcas bajo una misma dirección creativa.

Somos conversó con Gabriela Gamarra, gerente de Marketing y Experiencia de Parque Arauco, sobre la propuesta del desfile y su encuentro entre moda y experiencias. / Rochi León / EC

Para construir esa selección, el equipo comienza por las propuestas presentes en Larcomar y luego evalúa marcas externas cuyas colecciones puedan integrarse al concepto del show. El proceso incluye reuniones para conocer los diseños y revisar cómo dialogan con las tendencias actuales.

“Buscamos que exista una selección diversa y coherente, que permita mostrar distintas expresiones de la moda en una misma pasarela”, explica Gamarra. Según añade, la innovación y la sostenibilidad son aspectos que adquieren cada vez más importancia en esa evaluación.

Bajo la dirección creativa de Christian Duarte, el trabajo de estilismo articuló las propuestas de las diez marcas participantes del Larcomar Fashion Show 2026. / Larcomar

Moda, gastronomía y experiencias alrededor de la pasarela

El desfile fue el eje de una propuesta que también incorporó coctelería, belleza y espacios de marca. Tequila 1800, Jägermeister, Mangos y Fiesta by NG participaron como aliados, mientras que Ray-Ban presentó sus nuevos Ray-Ban Meta. Dermotienda y Agua Cielo también estuvieron presentes con experiencias que complementaron el recorrido de los invitados.

“Nuestro objetivo fue crear una experiencia de alto nivel, donde la pasarela fuera el eje principal, pero que estuviera acompañada de distintas experiencias que hicieran de la noche algo especial para nuestros invitados”, sostiene Gamarra.

El creador de contenido Stefano Ayubu estuvo presente en el evento de moda. / Rochi León / EC

El encuentro contó, además, con la participación de representantes de Parque Arauco, entre ellos Alejandro Camino, gerente general; Gabriela Gamarra, gerente de Marketing y Experiencia; y Franco Chaparro, gerente comercial.

La lista de invitados incluyó a Valeria Piazza, Talia Echecopar, Alondra García Miró, María Pía Copello, Cristian Rivero y Briana Botto, además de figuras vinculadas a la moda como Yahel Waisman y Fiorella Bragagnini.

En el evento encontramos a figuras como Thalia Echecopar, Valeria Piazza y la cantante Marie Cherry. / Rochi León / EC

Una plataforma que busca consolidar su identidad

Tras cinco años de desarrollo, el Larcomar Fashion Show busca fortalecer su lugar como plataforma para presentar marcas y nuevas tendencias. Para Gamarra, ese proceso requiere renovar la propuesta en cada edición y trabajar con profesionales especializados.

La participación de Christian Duarte, junto con modelos y proveedores, formó parte de esa apuesta por cuidar la producción. La respuesta del público, según la ejecutiva, destacó tanto las propuestas de moda como las experiencias que acompañaron el desfile.

La preparación del desfile incluyó reuniones con las marcas para revisar sus colecciones y construir una pasarela diversa, acompañada de gastronomía, coctelería y belleza. / Larcomar

Con las novedades de primavera-verano como punto de partida, Larcomar reunió en un mismo espacio las colecciones de las marcas y una oferta de actividades que permitió a los invitados acercarse a ellas más allá de la pasarela.