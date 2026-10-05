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Desigual, Guess y Náutica presentaron sus propuestas para la temporada primavera-verano, cada una con su propio estilo y novedades para descubrir entre las colecciones disponibles en las tiendas de Larcomar.
Desigual, Guess y Náutica presentaron sus propuestas para la temporada primavera-verano, cada una con su propio estilo y novedades para descubrir entre las colecciones disponibles en las tiendas de Larcomar.
/ Rochi León / EC
Por Pierina Denegri Davies

Las novedades de primavera-verano tomaron la pasarela del Larcomar Fashion Show 2026. Diez marcas presentaron sus propuestas en el centro comercial de Parque Arauco, en Miraflores, durante un encuentro que reunió moda, diseño, gastronomía y experiencias para los invitados. Con Christian Duarte a cargo del estilismo y la dirección creativa, el desfile mostró distintas maneras de interpretar la temporada.

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