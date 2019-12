La navidad llegó y con ella, las reuniones familiares. Quizás recibiste la invitación de la tía que invita a toda la familia, una vez al año, a una comida en su casa. ¿Por qué hace estas reuniones? ¡No me cae bien la mayoría de la familia! – te quejas en el silencio de tu mente. Piensas en tus primos, los que te caen mal, no recuerdas por qué pero no te interesa comprenderlo tampoco. - Qué fastidio tener que verlos y aguantar los silencios - te dices. Además, estará tu tío, el que te pregunta cada vez que te ve con una sonrisa burlona - ¿aún sin pareja? – poniéndote en una situación incómoda. Quizás, ¿podrías identificar algún miembro de tu familia con alguno de estos personajes? La verdad es que no estás emocionado por ir a esta reunión navideña, desde ya, tu mente se cree experta pensando y anticipándose a todo lo que ocurrirá. Pero ¿qué pasaría si practicaras Mindfulness? Esta sería una preciosa oportunidad para aplicar las 9 actitudes que ésta práctica promueve.

Llegó el día de la reunión y has decidido aplicar las actitudes de la atención plena. Traes a tu experiencia la actitud de mente de principiante, con la que exploras cada momento como si fuera la primera vez que lo estás viviendo (y realmente es la primera vez que lo estás viviendo, cada momento de nuestra vida es totalmente único).

Esta apertura al momento presente, te permite darte cuenta del esfuerzo de tu tía para recibirlos a todos en casa. Te permites sentir por primera vez la generosidad de su ofrecimiento. Le regalas una sonrisa, tu tía la recibe con otra. La sensación de tu vivencia se torna cálida y ligera.

Te encuentras con tus primos, decides no juzgar quién te cae bien o mal, simplemente te abres a la libertad que te regala la imparcialidad, y gracias a esto, te das cuenta que quienes te caían “mal”, tienen más cosas en común contigo que los demás. Dejas de lado el juicio que te aislaba. De pronto, se acerca tu tío y te dice - ¿aún sin pareja sobrin@?, a alguien se le está pasando el tren -. Acto seguido, eres consciente de la sangre subiendo por tu rostro, del palpitar de tu corazón y de tu respiración agitada. Tu tío acaba de hacer de las suyas frente a todos tus primos.

Respiras profundo y aceptas que hay situaciones en la vida que no se pueden controlar y dejas ir las ganas de reaccionar para elegir responder -no te preocupes tío, no tengo ningún apuro- le contestas de forma calmada. Tu tío se va riendo sarcásticamente y te deja con tus primos. La incomodidad aún es parte de tu experiencia, pero sientes cómo se va disolviendo, gracias a la confianza que has desarrollado para contigo mism@ y las respuestas que ahora eres capaz de dar desde la ecuanimidad.

Entiendes que este momento incómodo es parte de tu vivencia y que ha sido una importante oportunidad para ser consciente de las sensaciones físicas que emergen y tu poder de pausar para equilibrar. Y te alegras, porque confirmas que no forzar que las cosas sean diferentes, resistirlas o evitarlas, ayuda que la emoción procese y sane.

Ya es hora de la cena, todos se sientan a la mesa, nadie dice nada, eres consciente de tus ganas de llenar el silencio con cualquier tema, pero gracias a tu presencia, eliges respirar e invitar a la paciencia. Enfocas tu atención en la comida, está deliciosa, el silencio se mantiene. Ahora estás calmad@, disfrutando de lo que acontece tal cual es.

Te inunda un sentimiento de gratitud, tu familia podrá no ser perfecta (y créeme, ninguna lo es), pero ahora puedes darte cuenta del verdadero privilegio de tener qué comer, un techo dónde celebrar y personas a quienes abrazar; sean como sean, agradables o no tanto, la consciencia despierta te permite sentir a la vida con todo lo que viene, altos y bajos. La sabiduría emerge, esa sabiduría que todos tenemos pero que simplemente estaba dormida, sonríes, comprendes que estás vivo y que la vida es ahorita.

¡Feliz navidad mindful!

Melissa Hilbck es Experta en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con el Nirakara Institute. Licenciada en Ingeniería Industrial, especializada en Finanzas, con experiencia de 9 años en el sector corporativo. Emprendedora de Bienestar y Salud Emocional.