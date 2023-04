Aunque, claro, es a la vez cara. El plan para viajar allá debe incluir al menos unos cinco días y una muy buena bolsa de viaje porque se trata de uno de los destinos turísticos más costosos que existen. Siempre habrá forma de ahorrar en cuanto a transporte o comida, pero hay situaciones en las que uno tendrá necesariamente que invertir.

Ya allí uno debe ir al Tower Bridge, el puente más icónico de la urbe. Eso para empezar. Construido en 1894, a este se puede acceder por escaleras o ascensor sobre los 42 metros. En una base alta, se ubica un mirador desde donde se contempla panorámicamente buena parte de la capital. El piso allí es de vidrio, por lo que no es apto para quienes sufren de vértigo. De lo contrario, el punto es imperdible.

Muy cerca se localiza la Torre de Londres, un espacio que en el pasado fungió de fortaleza de seguridad, castillo y prisión. Actualmente, se exponen allí las legendarias joyas de la corona.

El London Eye tiene 32 cabinas. Desde la posición más alta de la nuria, se obtiene una vista panorámica de la capital británica. / Wirestock

Otras paradas obligadas son las calles circundantes al Parlamento Británico y el archifamoso reloj localizado en una de sus torres conocido como el Big Ben. No hay que perderse tampoco la abadía de Westminster, ni los palacios de Buckingham o de Kensington, a los que se puede entrar pagando una entrada.

Si se es más audaz, cómo no, hay que enrumbar hacia el London Eye, una gran nuria situada en el lado sur del río Támesis. Con una altura de 135 metros y 32 cabinas, esta es una de las atracciones más visitadas del Reino Unido. Si el motivo del viaje amerita una celebración particular, como un cumpleaños o una pedida de mano, existe la posibilidad de alquilar las cajuelas flotantes de forma particular.

La zona comercial de Camden es a donde se debe ir para hacer compras a precios razonables. / www.vojtechpetr.cz

En este recuento no podemos dejar de sugerirles acudir al Museo Británico, uno de los más importantes que hay, el cual alberga valiosas colecciones propias de los campos de la historia, la arqueología y la etnografía (imperdible aquí la sección del antiguo Egipto).

Ahora, bien. Para realizar una inmersión especial en la comunidad londinense, nuestra recomendación es ir al mercado de Camden –que concentra seis recintos comerciales–, donde podrás adquirir artículos de todos los rubros caracterizados por sus estilos ‘vintage’, gótico o ‘steampunk’. Allí se vale regatear.

El big ben, localizado en la torre más alta del parlamento británico, es uno de los relojes más famosos del mundo / Andy Soloman

Si se es un amante de las artes escénicas, finalmente, es indispensable conseguir una entrada para ir a algún teatro del West End, calle que tendría a su símil en la neoyorquina Broadway. No en vano los shows que ahí se presentan están catalogados como los mejores de Europa.

Ya lo lees. Ahorra, programa y viaja. Al Jorge Chávez solo regresarás de Londres con las mejores vivencias y memorias. Eso es seguro. //