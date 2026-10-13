‘Belleza con Innovación Sostenible’ es el espacio en el que L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, reunió con gran éxito el último martes 13 de octubre a líderes, expertos y aliados del sector para discutir el futuro de la industria de la belleza bajo tres ejes: innovación, inclusión y responsabilidad ambiental. Además, es importante mencionar que este evento internacional se realiza por primera vez en el Perú.

Más que un evento de tendencias, la iniciativa tuvo como objetivo aterrizar cómo la ciencia, la tecnología y los nuevos modelos de consumo pueden hacer que la belleza sea más eficaz, más diversa y con menor impacto negativo en el planeta, con un foco particular en los desafíos y oportunidades de América Latina.

La jornada inició con la bienvenida a cargo del gerente general del Grupo El Comercio, José Manuel Jurado, y el El CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina, Eduardo Gotuzzo. Ambos destacaron la importancia de abordar el tema de la sostenibilidad responsable y generar conversación en beneficio del ecosistema, sin perder de vista el enfoque empresarial de las partes.

“En Perú tenemos un enorme talento, además de ser un país que tiene una biodiversidad que merece la pena cuidar y sobre todo defenderlo a lo máximo. Es importante que las empresas privadas apuesten por hacerlo y por defenderlo, porque creo que también todos somos responsables de hacer un poquito para hacer un país mucho mejor”, apuntó Jurado en el auditorio del Hotel Westin.

“Para generar un impacto importante en el Perú, buscamos asociarnos con un medio tan representativo y tan respetado como El Comercio. Por eso, esta alianza es tan importante como la sostenibilidad. Y aquí más que hablar de la industria de la belleza, hablamos de todo, de la industria en general, y es donde la sostenibilidad tenemos que impulsarla en Perú”, indicó por su parte Gotuzzo.

José Manuel Jurado junto a Eduardo Gotuzzo al finalizar el bloque de presentación del evento. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)

Durante el evento, también tomó la palabra Carlos Alzate, director de Marketing Digital de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina. En su alocución, resaltó la dimensión y alcance de la empresa, y su rol protagónico en el sector, además de puntualmente destacar la importancia de pensar en el futuro.

“Somos el líder mundial de belleza, una empresa de más de 100 años de creada, que además ha sido pionera en todos los aspectos que tienen que ver con la creación de esta categoría. Pero además tenemos un mantra que nos moviliza y es que tenemos que estar preparados para el futuro, preparados para lo que viene. L’Oréal Groupe no solo piensa desde la forma tradicional en que se ha hablado de sostenibilidad, sino dar un paso adicional y dar un poco de eso”, destacó.

“Ser la primera compañía global de belleza tiene varios ejes que son muy importantes. Lo primero es que somos más de 90 mil empleados, tenemos una red de marcas globales que ya incluso superan las 40 marcas, hay más de 37, pero ya estamos arriba de las 40, como siempre estamos adquiriendo y entrando en procesos en los cuales encontramos nuevas marcas que se apalancan en la ciencia y se apalancan en la tecnología para poder entregar propuestas relevantes a los consumidores. Aparte de eso, es una empresa, digamos, de un alcance global. Estamos presentes en prácticamente todas partes del mundo”, acotó Alzate.

Belleza impulsada por la innovación

El evento da inicio a una semana dedicada a la ciencia y el impacto

El encuentro de sostenibilidad se realiza el 13 de octubre .

. Al día siguiente, 14 de octubre , Lima será sede de la premiación regional 2026 del reconocimiento L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia”.

, Lima será sede de la premiación regional 2026 del reconocimiento Serán reconocidas una científica peruana, una ecuatoriana y una colombiana .

. Este programa reconoce y apoya el talento científico femenino. Desde su creación, en 1998, ha premiado a más de 4,700 mujeres (laureadas y becarias de doctorado y posdoctorado) en 52 programas nacionales y regionales en +140 países.

La realización de ambos encuentros en Lima permitirá poner en perspectiva cómo la sostenibilidad, la ciencia, la innovación y el talento pueden contribuir a transformar la industria de la belleza y generar impacto positivo en la sociedad.

Encuentro clave para el sector cosmético

La industria de la belleza enfrenta el desafío de integrar la sostenibilidad en sus procesos, productos y estrategias de innovación. Con ese objetivo, se realiza este magno evento, por primera vez en el Perú, y en alianza con El Comercio, que aborda cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a transformar el sector.

Este evento reunió a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la sostenibilidad. Entre los participantes destaca la presencia, además de Eduardo Gotuzzo, la de Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de la compañía; representantes de Mercado Libre, InRetail, World Vision Perú y Perú Sostenible.

La compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, con más de 115 años de trayectoria, y presencia en más de 150 países, tiene entre sus marcas a L’Oréal París, Maybelline New York, Garnier, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, entre otras.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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