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Resumen

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Este importante evento reunió a expertos y aliados del sector para discutir el futuro de la industria de la belleza bajo tres ejes: innovación, inclusión y responsabilidad ambiental. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
Este importante evento reunió a expertos y aliados del sector para discutir el futuro de la industria de la belleza bajo tres ejes: innovación, inclusión y responsabilidad ambiental. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
Por Sergio Merino Sánchez

‘Belleza con Innovación Sostenible’ es el espacio en el que L’Oréal Groupe, en alianza con El Comercio, reunió con gran éxito el último martes 13 de octubre a líderes, expertos y aliados del sector para discutir el futuro de la industria de la belleza bajo tres ejes: innovación, inclusión y responsabilidad ambiental. Además, es importante mencionar que este evento internacional se realiza por primera vez en el Perú.

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