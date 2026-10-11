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Resumen

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L’Oréal Groupe cuenta con 22 centros y más de 4.000 profesionales dedicados a investigación e innovación.
L’Oréal Groupe cuenta con 22 centros y más de 4.000 profesionales dedicados a investigación e innovación.
/ Frederique TOULET
Por Sergio Merino

La industria de la belleza enfrenta el desafío de integrar la sostenibilidad en sus procesos, productos y estrategias de innovación. Con ese objetivo, L’Oréal Groupe realizará por primera vez en el Perú “Belleza con Innovación Sostenible”, un encuentro organizado en alianza con El Comercio que abordará cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a transformar el sector.

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