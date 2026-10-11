La industria de la belleza enfrenta el desafío de integrar la sostenibilidad en sus procesos, productos y estrategias de innovación. Con ese objetivo, L’Oréal Groupe realizará por primera vez en el Perú “Belleza con Innovación Sostenible”, un encuentro organizado en alianza con El Comercio que abordará cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a transformar el sector.

El evento reunirá el martes 13 de octubre a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la sostenibilidad. Entre los participantes estarán Eduardo Gotuzzo, CEO de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina; Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de la compañía; y representantes de Mercado Libre, InRetail, World Vision Perú y Perú Sostenible.

La compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, con más de 115 años de trayectoria, y presencia en más de 150 países, tiene entre sus marcas a L’Oréal París, Maybelline New York, Garnier, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, entre otras.

Compromisos ambientales y sociales

La sostenibilidad forma parte de la estrategia de negocio de la compañía a través de “L’Oréal por el futuro”, iniciativa que comprende cuatro ámbitos: transición climática, protección de la biodiversidad, circularidad y apoyo a las comunidades.

Entre sus metas para 2030 figuran alcanzar el 100% de energía renovable en sus operaciones, reutilizar toda el agua empleada en sus procesos industriales y reducir en 50% el uso de plástico virgen. Asimismo, busca que al menos el 90% de los materiales de sus fórmulas y envases sean de origen biológico, y que la mitad de los materiales de sus envases provenga de fuentes recicladas o biológicas.

La dimensión social también ocupa un lugar en esta estrategia. Por medio de “Belleza por un Futuro”, el grupo promueve la autonomía económica mediante capacitación en belleza. Desde su implementación en el Perú, en 2022, la iniciativa ha beneficiado a más de 1.285 mujeres.

La tecnología como aliada

La innovación es otro de los ejes de esta transformación. L’Oréal Groupe cuenta con 22 centros de investigación y más de 4.000 profesionales dedicados a Research & Innovation, e incorpora inteligencia artificial, datos y tecnología para transformar la experiencia de los consumidores.

Este enfoque también alcanza a la publicidad digital. En alianza con IMPACT+, la compañía trabaja en medir la huella ambiental de sus anuncios, considerando el impacto de servidores, redes y centros de datos. Además, utiliza inteligencia artificial para optimizar sus campañas, reducir el desperdicio de pauta y evitar la producción de piezas publicitarias innecesarias.

La agenda continuará el 14 de octubre con la premiación regional 2026 de L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia”, que reconocerá a una científica peruana, una ecuatoriana y una colombiana. Desde su creación, en 1998, el programa ha premiado a más de 4.700 mujeres en más de 140 países.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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