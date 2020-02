Basta con usar la cámara del teléfono para hablar sobre la última dieta de moda, rutinas de ejercicios para marcar el abdomen, batidos que reemplazan comidas, cremas milagrosas reductoras y pastillas mágicas que prometen bajar hasta 8 kilos en 1 mes. Pero, ¿quién regula esta información que se comparte por redes? ¿Quienes hablan al respecto son personas capacitadas en el temas de salud y medicina? ¿A quién le está llegando esta información? Y, lo que es más importante, ¿son realmente verdaderas las declaraciones que hacen sobre estos productos que prometen el cuerpo perfecto?

¿Pastillas que distribuyen la grasa a las zonas del cuerpo que prefieras? Definitivamente no. Foto: Instagram @macawellness

Lamentablemente muchos de los influencers con más seguidores se han convertido en el peor enemigo de la salud. Con sus cuerpos definidos y marcados, y físicos que se han vuelto el “estándar” de lo deseado, estos personajes promocionan productos para bajar de peso, quemar grasa, quitar la ansiedad y demás, atribuyendo que su apariencia se debe en gran parte a estos famosos productos. Pero la verdad es otra.

Hasta la fecha no existe evidencia científica que avale y sustente que dichos productos efectivamente tienen todos los beneficios que dicen tener. El cuerpo humano no funciona con pastillas que “queman grasas” o “redistribuyen la grasa a zonas específicas del cuerpo”. Reemplazar comida con batidos no es la forma correcta de alimentarse. Y las cremas reductoras y fajas mágicas no van a marcarte el 90-60-90 que te venden. Este tipo de afirmaciones no hacen más que inducir al error y se terminan convirtiendo en publicidad engañosa, y justamente aquí está el problema.

Dar recomendaciones de pastillas por redes sociales no solo es irresponsable, si no que una negligencia.

Muchos de estos influencers realmente tienen llegada con sus seguidores, quienes terminan creyendo y comprando dichos productos en la eterna búsqueda del cuerpo perfecto. Pero dar recomendaciones de pastillas por redes sociales no solo es irresponsable, sino que una negligencia. Estos influencers no están capacitados académicamente, ni tienen los conocimientos médicos para recomendar este tipo de productos. Y ni qué decir de la parte ética: lucrar de la desesperación de las personas en relación a sus peso no es ético.

Ya es hora de poner el pare a este tipo de publicidad que no hace más que seguir alimentando el problema social que tenemos en relación al peso y el cuerpo. Dejemos de seguir a estas personas que promocionan este tipo de productos donde lo físico es más importante que tu salud mental. La nutrición se controla con él o la nutricionista, y si realmente quieres cambiar tu estilo de vida y mejorar tu salud, entonces debes empezar buscando a profesionales en el tema. No compres promesas falsas de personas que solo lucran de la falta de información y desesperación de las personas. No pongas tu salud en riesgo por lo que te vende ese influencer. Y si de algo te sirve, LIMPIA TUS REDES: tú eres el único que tiene el poder de decisión y quien decide qué consume y qué no.

Recuerda, tu salud es primero.

