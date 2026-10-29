La moda y el cine vuelven a encontrarse, esta vez en el universo de Los Juegos del Hambre. El pasado 28 de octubre, el centro comercial Westfield London, ubicado en White City, fue escenario de una presentación especial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (Sunrise on the Reaping), la nueva entrega de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026.

El evento reunió a parte del elenco y a cientos de seguidores de la saga en un espacio ambientado con referencias al universo de Panem en donde Mckenna Grace y Elle Fanning fueron quienes se robaron el protagonismo con dos looks que llevaron el concepto del method dressing a otro nivel.

Esta tendencia, que hemos visto en actrices como Margot Robbie durante la promoción de Barbie y Zendaya en Dune, consiste en utilizar la moda como una extensión del personaje o del universo cinematográfico que se está promocionando.

Mckenna Grace: un paisaje convertido en vestido

Mckenna Grace, quien interpreta a Maysilee Donner en la nueva película, apareció con una creación de Almée Couture salida directamente de la arena de los Juegos del Hambre.

El vestido recreaba un paisaje natural con montañas, un cielo azul y una pradera cubierta de flores tridimensionales. Una propuesta que transformaba la silueta de la actriz en un lienzo, donde los bordados a mano construían una escena completa.

Lo que encuentro interesante de este diseño es que recrea todo un escenario. Hay un trabajo artesanal impresionante y una intención de contar una historia a través de la prenda.

Elle Fanning: una bailarina de caja musical

Por su parte, Elle Fanning, quien interpretará a una joven Effie Trinket (mi personal favorita), apostó por una propuesta de Robert Wun Couture de su colección otoño 2026.

El diseño, en una delicada tonalidad rosa, presentaba un corset y una voluminosa falda de tul. El detalle más sorprendente fue su tocado, que incorporaba una pequeña bailarina giratoria frente a un espejo, como si se tratara de una caja musical.

Una creación teatral, fantasiosa y absolutamente coherente con el personaje que interpretará.

Recordemos que Effie Trinket, interpretada originalmente por Elizabeth Banks, es uno de los personajes con una identidad estética más reconocible de toda la saga. Sus extravagantes sombreros, pelucas y vestidos de volúmenes exagerados representan perfectamente los excesos del Capitolio.

Por eso, me parece más que acertada la elección de Elle Fanning. El vestido tiene esa mezcla de delicadeza y extravagancia que encaja perfectamente con el universo de Panem. Además, Robert Wun es uno de los diseñadores que mejor explora el lado más experimental de la alta costura, convirtiendo sus creaciones en auténticas obras de arte.

La moda como parte de la historia

Amanecer en la cosecha está ambientada 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y se centra en los 50.º Juegos del Hambre, con un joven Haymitch Abernathy como protagonista, interpretado por Joseph Zada. El reparto también incluye a Glenn Close y Ralph Fiennes.

Desde sus primeras entregas, esta franquicia ha mantenido una relación muy cercana con la moda. El vestuario ha sido fundamental para representar las diferencias sociales entre los distritos y el Capitolio, donde la extravagancia, los colores y las siluetas exageradas son una demostración de poder y estatus.

Como diseñadora, me encanta ver este tipo de propuestas en las alfombras rojas, porque nos recuerdan hasta dónde puede llegar la creatividad cuando la moda se encuentra con otras disciplinas artísticas.