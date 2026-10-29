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Resumen

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Elle Fanning y Mckenna Grace en "Los juegos del hambre". (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt
Elle Fanning y Mckenna Grace en "Los juegos del hambre". (Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP) Scott A Garfitt
Por Elida Morillo

La moda y el cine vuelven a encontrarse, esta vez en el universo de Los Juegos del Hambre. El pasado 28 de octubre, el centro comercial Westfield London, ubicado en White City, fue escenario de una presentación especial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (Sunrise on the Reaping), la nueva entrega de la franquicia, cuyo estreno está previsto para el 20 de noviembre de 2026.

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