El patinaje artístico sobre hielo siempre ha sido un espectáculo donde la técnica y la estética avanzan de la mano. Pero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, la moda decidió ir un paso más allá: romper reglas, contar historias y reclamar identidad propia sobre la pista.

Entre coreografías impecables, saltos milimétricos y ejecuciones perfectas, fueron los looks (inesperados, simbólicos y profundamente personales) los que terminaron de capturar la atención global.

Alysa Liu y la consagración de la ‘grunge princess’ sobre hielo

Más allá de su participación impecable que le valió la medalla de oro, Alysa Liu llamó poderosamente la atención por algo que la hace verdaderamente única: su estilo.

En un deporte históricamente parametrado en cuanto a vestuario, Alysa se mantiene fiel a su estética personal incluso en el escenario más reglamentado del mundo. Desde los entrenamientos hasta la competencia, ha desafiado de forma constante los códigos tradicionales del patinaje artístico.

(Foto: AFP)

Con el cabello decolorado a rayas, un piercing visible cuando sonríe y una actitud que podría definirse como grunge princess, Liu encarna una nueva narrativa: la de una atleta que no se disfraza para encajar, sino que transforma el uniforme en una extensión de su identidad.

El vestido dorado asimétrico con el que conquistó el oro fue una declaración clara de poder y modernidad. Y en la gala de exhibición, sorprendió con un vestido azul brillante, con tul y guiños kawaii, patinando al ritmo de PinkPantheress, confirmando que su sensibilidad estética es tan versátil como auténtica.

(Foto: AFP)

La gala de exhibición: cuando el vestuario toma el control

La gala de exhibición es un evento que se realiza una vez finalizada la competencia. Es el espacio donde el patinaje se libera por completo. Sin puntajes ni reglas técnicas estrictas, los atletas pueden expresarse con total libertad. Aquí, el vestuario deja de acompañar la performance para convertirse en protagonista absoluto.

Entre las sorpresas de la noche, los patinadores originarios de Georgia Anastasiia Metelkina y Luka Berulava capturaron al público con una rutina inspirada en el universo de Mortal Kombat. Caracterizados como Kitana y Sub-Zero, combinaron coreografía, actuación y humor en una performance diseñada específicamente para este formato lúdico y libre.

Anastasiia Metelkina y Luka Berulava. (Foto: AP)

El momento más comentado llegó de la mano del medallista de oro de Kazajistán Mikhail Shaidorov, quien -más allá de los resultados deportivos- conquistó internet con una rutina de exhibición inspirada en Kung Fu Panda. Un gesto pop, divertido y completamente consciente del poder del entretenimiento en la era digital.

Mención especial para Ilia Malinin, quien apareció muy distinto a como solemos verlo. Polera gris oversized y jeans anchos acompañaron una performance íntima y contenida, que muchos interpretaron como una reflexión sobre la presión mediática y la salud mental en los deportistas de alto rendimiento. Un tema que él mismo ha vivido de cerca tras quedar fuera del podio luego de una caída, siendo el gran favorito.

(Foto: AP)

Las Olimpiadas de Invierno Milano Cortina 2026 nos dejaron algo más que resultados y medallas: nos ofrecieron un nuevo lenguaje visual sobre la pista de hielo. Looks icónicos, disruptivos y profundamente simbólicos que confirman que, incluso en los escenarios más tradicionales, la moda sigue siendo una poderosa herramienta de expresión personal.//