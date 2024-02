En celebración de los 15 años de excelencia y exquisitas ofertas culinarias del resort, The St. Regis Punta Mita Resort anuncia hoy una colaboración de diez días con el chef Mauro Colagreco del restaurante mundialmente reconocido Mirazur, galardonado con tres estrellas Michelin. Ubicado en Menton, Francia, Mirazur fue nombrado el “mejor restaurante del mundo” por Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo en 2019 y reconocido con la Selección de Gastronomía Sostenible por Michelin en 2020.

Desde el 27 de febrero hasta el 8 de marzo de 2024, el Chef Colagreco será anfitrión de una serie de nueve cenas íntimas y un almuerzo excepcional en el icónico restaurante de alta cocina Carolina del resort, el único establecimiento galardonado con el premio AAA Five Diamond en Punta de Mita. Complementando el entorno de The St. Regis Punta Mita, esta experiencia inmersiva celebra el rico terroir (las tierras de los lugares involucrados) y la cultura de México, prestando especial atención a la incorporación de ingredientes frescos de origen local. El menú de degustación cuidadosamente seleccionado destacará la visión del chef y la gastronomía circular, fusionando sabores y productos franceses y mexicanos.

“Gonzalo Guëlman Ros, director general, expresó: ‘Con Mirazur conocido como el mejor restaurante a nivel mundial y el Chef Colagreco como un pionero culinario a nivel mundial, no podríamos estar más emocionados de anunciar su colaboración con The St. Regis Punta Mita. A medida que continuamos elevando la programación culinaria del resort, nuestro objetivo es brindar a nuestros queridos huéspedes nuevas experiencias y cocinas verdaderamente únicas en la vida. Entre nuestras pasiones compartidas por la cultura culinaria global, la obtención de ingredientes sostenibles y locales, y la prestación de hospitalidad de primera clase, esta asociación entre The St. Regis Punta Mita y Mirazur Beyond Borders será nada menos que extraordinaria”.

Como se refleja en los platos frescos de Mirazur Beyond Borders, la filosofía de Gastronomía Circular del Chef Colagreco se reconecta profundamente con la naturaleza y reconcilia el dominio perfecto de las técnicas de alta cocina con un compromiso genuino con la sociedad. Fiel al gusto del Chef Colagreco por los platos que abrazan su entorno, trabajará con ingredientes frescos provenientes de Riviera Nayarit para crear la mejor cocina.

“Como nativo de América del Sur y apasionado genuino de México, ¡estoy emocionado de traer a mi equipo y establecer nuestro Mirazur Beyond Borders en The St. Regis Punta Mita Resort! Mirazur Beyond Borders es una oportunidad extraordinaria para enriquecer nuestro conocimiento, filosofía y compromiso, y abogar por nuestra gastronomía circular. Nos ofrece la fantástica oportunidad de sumergirnos en la biodiversidad local y mostrarla. La aventura de descubrir productos que no estamos acostumbrados a cultivar en nuestros jardines, crear nuevos platos a partir de estos increíbles ingredientes locales y perfeccionar estos platos para que nuestros futuros invitados los descubran es lo que más me emociona. Me gusta decir que cuando elegimos lo que comemos, estamos eligiendo el mundo en el que queremos vivir, y descubrir la diversidad que nos rodea es el primer paso para hacer una diferencia real. No puedo esperar para conocer al equipo culinario en The St. Regis Punta Mita Resort y aprender de su experiencia. Aunque solo estaremos en México por unas semanas, ya sabemos que esta estancia y todos los momentos que compartiremos entre nosotros nos acompañarán para siempre. Y, en una nota personal, ahora más que nunca estoy profundamente conectado con la noción de Más Allá de las Fronteras, porque todos somos habitantes de nuestra Madre Tierra, y todos necesitamos cuidarla”. Mauro Colagreco.

La cena de varios platos de Mirazur Beyond Borders es la primera de una serie de experiencias gastronómicas altamente seleccionadas que se estrenarán en The St. Regis Punta Mita este año, coincidiendo con el aniversario destacado del resort y su transformación en toda la propiedad. The St. Regis Punta Mita continúa priorizando experiencias culinarias que alcanzan el máximo nivel de lujo y exclusividad para sus huéspedes, y pronto anunciará una variedad de colaboraciones con chefs de primer nivel y restaurantes a medida que eleva su programación.