“Hace mucho escuché una frase que me marcó profundamente: No puedes ser lo que no puedes ver”, escribe Mariana Costa en el prólogo de Mancha Brava/Heroínas de la pandemia. “En mi trabajo como emprendedora social en Laboratoria, impulsando a miles de mujeres en el Perú y América Latina a comenzar carreras en el sector de la tecnología, he reafirmado una y otra vez la certeza de esa frase”, sostiene Costa. Cuánto cambiarían las cosas en el Perú si las niñas (y niños) de nuestro país pudiesen crecer viendo referentes que representen un cambio real.

El periodista Antonio Orjeda estaba alistando la segunda edición de Mancha Brava (la primera, Mancha Brava: 10 historias reales que toda niña y niño deben conocer salió en 2019) cuando el Perú entró en cuarentena. De pronto el proyecto quedó en pausa, sin saber si habría o no continuación. Sin embargo, lo que en un principio suponía un reto enorme, se convirtió más bien en una oportunidad: la temática cambiaría en función del contexto. Había que actuar rápido.

“Cuando arrancó la pandemia evidentemente ya no podía vender un libro físico como lo había hecho antes. Yo trabajo por mi cuenta, así que tenía que ver cómo me las podía arreglar”, cuenta Antonio Orjeda, periodista y escritor. “A medida que iban pasando los días eran notorios los casos ejemplares protagonizados por mujeres. Entonces me puse a trabajar de inmediato, esta vez en un proyecto enfocado en lo digital”. Orjeda identificó diez perfiles –algunas en noticias, otras en redes sociales– y se volcó a hacer las entrevistas entre mayo y junio.

La selección incluye a la enfermera Vianca Yalta; la médica Ana Paula Cruz Saco; la militar Claudia Mengoa; la doctora peruana radicada en el extranjero July Pajares; la científica Vanessa Adaui; la profesora Mónica Lanchipa; la médica Giuliana Matos; la obrera de limpieza pública Isabel Cortéz; la voluntaria Gjilda Zegarra; y la ministra de Economía Toni Alva. Ningún nombre es más importante que otro: la idea, explica Orjeda, era que las historias hablen por sí mismas. La más joven de las mujeres tiene 23 años; la mayor tiene 67.

Uno de los puntos más importantes es que el libro es de descarga gratuita. “Comencé a buscar posibles auspiciadores a mediados de mayo, para poder conseguirlo. Por ese entonces ya tenía elegidas a todas las mujeres, que contacté por redes y por teléfono, de diferentes maneras. La que más me costó conseguir fue Toni Alva, gracias a un amigo en común. Fue la última de las entrevistas; pudimos hablar más de una hora por teléfono”, cuenta el autor.

Las historias están pensadas para niños -la inspiración más grande de Orjeda es su hija, Miranda- y aún no descarta imprimirlo. “Me gustaría poder lograrlo. Es una promesa que le he hecho a los profesores”, finaliza el autor.

El lettering e ilustraciones del libro han sido hechos por los artistas visuales Karyn Kahn; Ale Grau; Adriana Romero; Pamela Espinaca; Edgar Quispe; Somus; Ximeco; Daniela de los Ríos; Jugo Gástrico; Eva Pinedo y Ana Machuca.

El dominio gratuito para la descarga del libro es heroinasdelapandemia.com

VIDEO RECOMENDADO

Enfermeras invitan a médico a participar de coreografías