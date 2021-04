Conforme a los criterios de Saber más

Casi cuatro millones de personas observan e interactúan a diario con sus fotos, historias, Tik Toks, bailes o challenges en redes sociales. Pía Copello hace rato que dejó de ser solo una figura televisiva (debutó en el recordado María Pía y Timoteo y más recientemente estuvo al frente de Esto es guerra). Su nombre ya es una marca; una empresa productora que genera sus propios contenidos según lo que a ella le nace compartir. Las cosas así le funcionan muy bien.

Hay otro factor clave en el fenómeno en el que se ha convertido Copello en el mundo digital: su familia es parte clave de este engagement. La pandemia la ha acercado -quizá sin haberlo planeado- a distintas audiencias y nichos. El año pasado empezó a subir videos de recetas en su canal de YouTube y así despertó el interés de cientos de miles de sus seguidores. Muchos de estos platos pueden encontrarse en su primer libro (Los secretos de la cocina de Pía Copello) que acaba de salir a la venta. Conversamos con ella sobre eso y sus planes a futuro.

–El libro propone recetas saludables, para grandes y chicos.

Las recetas que iba subiendo en redes eran las mismas que preparamos en casa, fáciles de hacer, económicas y saludables. Este no es un libro para hacer dieta. Está pensado para comer sano, que no significa lo mismo. Son platos bajos en azúcar y harina, lo cual no quiere decir que no puedas comer lo que quieras el fin de semana y ser feliz.

–¿Hay algún alimento que no forme parte de tu rutina?

De lunes a viernes –o los días que puedas cuidarte–, en casa comemos sano. Mucha quinua, saltados de vegetales. Yo hace tiempo que no como arroz blanco, porque no me cae muy bien, ni tampoco pan blanco. Lo demás normal (en general, bajo en harinas y azúcar). Con mis hijos ha sido muy natural el cambio, no ha sido una imposición. No hay nada prohibido. Obviamente no me gusta que consuman algunas cosas, pero luego recuerdo que yo las he comido también de chica. Con tal de que no sea todos los días o en cantidades industriales, no pasa nada.

El libro incluye 80 recetas fáciles y saludables. Entre ellas, postres bajos en calorías y platos pensados para cocinar con niños y adolescentes. Desde pop corn de coliflor o tequeños hechos en la air fryer; hasta quinua con leche de almendras y fresas, trufas de avena o mazamorra de naranja.

–Tu crecimiento en redes sociales durante la pandemia siguió en ascenso. Optaste por mostrar contenido cada vez más familiar.

La pandemia ha sido difícil y sigue siéndolo para todos. Hubo unos cinco o seis meses de encierro total y tuve que reinventarme sola, ver qué tipo de contenido podía mostrar. Empecé a subir mi día a día, las cosas que hacía; me metí más a la cocina definitivamente. Mis hijos (en especial la menor, Catalina) forman parte de esto de una manera muy orgánica.

–¿Cocinas siempre?

No cocino todos los días, es la verdad. Pero eso no tiene nada de malo. Tengo que hacer otras cosas, no paro desde la mañana hasta la noche. Siempre hay un montón en la agenda. Todo el día estoy pensando, haciendo, grabando. Por supuesto que hay un momento para mi familia y cocino cuando puedo; algún postre con mis hijos, por ejemplo.

–¿Cómo ha sido tu relación con la comida a lo largo de los años?

He pasado por mil nutricionistas porque siempre me ha interesado conversar con profesionales que investiguen sobre los alimentos. A raíz de la muerte de mi papa de cáncer cambió mi chip, cambió mi alimentación completamente. Cuando era más joven sentía que no engordaba, que estaba flaca (el metabolismo es más acelerado en su momento) pero estar flaca no significa estar saludable. Había muchos alimentos que podían protegerte de ciertas enfermedades, que nutren el cerebro, como los granos, jugos, extractos o verduras que consumía pero no con la frecuencia que tengo ahora. Hoy mis hijos comen menestras al menos tres veces a la semana y el arroz a veces ni lo miran.

–¿Cómo nace la participación de tus hijos en tus redes?

Lo hacen de una manera muy natural. Catalina (la menor) es una niña que disfruta mucho de grabar conmigo, tiene el talento para hacerlo. Cuando yo era chica le dije a mi mamá que quería ingresar a la tele y que quería hacer cosas vinculadas al arte; mi hermana Anna Karina componía desde la misma edad que tiene mi hija Catalina, aprendió a tocar guitarra sola. Nosotras crecimos en este ambiente y no le vemos nada de malo. Tiene sus pros y sus contras, por supuesto, pero hemos decidido asumir todo lo que viene con eso. Mis hijos están muy cuidados, siempre vigilados por nosotros.

–De alguna manera te has convertido en tu propio medio, gracias a tus redes sociales. ¿Volverías a la tele igualmente?

Tengo una propuesta para volver por tiempo corto y estoy evaluándola. Luego se viene una nueva canción, que ojalá tenga el éxito que tuvo “Like” en su momento. De ahí quiero dictar un curso de redes sociales, es algo que me gustaría poder hacer más adelante. Armar el plan y dictarlo. Por otro lado, me encantaría sacar una línea de cosas diseñadas por mí. Lo que me falta son horas en el día. A veces termino muy agotada y se dilatan un poco los planes porque hago muchas cosas al mismo tiempo. Definitivamente quiero seguir con el crecimiento de mis redes sociales: es algo que me gusta y me divierte. y la gente necesita ahora una cuota de humor.

