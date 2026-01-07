Maritere Braschi y el éxito de sus consejos de etiqueta en TikTok: “Un ‘tip’ puede parecer sonso, pero tiene que ver con el respeto al otro”

Escuchar
Maritere Braschi (Lima, 1963)

Maritere Braschi (Lima, 1963)

Maritere Braschi (Lima, 1963)
Maritere Braschi (Lima, 1963)
/ © Victor Idrogo / Icónica
Maritere Braschi (Lima, 1963)

Maritere Braschi (Lima, 1963)

Maritere Braschi lleva cuatro décadas en televisión, pero ahora también brilla en TikTok. En esa red social, la periodista comparte una serie de consejos de etiqueta social que cuentan con millones de vistas: desde cómo untar el pan con mantequilla hasta cómo se deben comer unas alitas. “Algunos ‘tips’ pueden parecer sonsos, pero si los analizas tienen mucho que ver con el respeto hacia el otro y los buenos modales, sobre todo al momento de compartir en una mesa”, nos dice la conductora, sentada frente a mí en un café miraflorino. Ponemos el torso erguido, evitamos cualquier distracción y seguimos con la conversación.

