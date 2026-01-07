Maritere Braschi y el éxito de sus consejos de etiqueta en TikTok: “Un ‘tip’ puede parecer sonso, pero tiene que ver con el respeto al otro”

Maritere Braschi lleva cuatro décadas en televisión, pero ahora también brilla en TikTok. En esa red social, la periodista comparte una serie de consejos de etiqueta social que cuentan con millones de vistas: desde cómo untar el pan con mantequilla hasta cómo se deben comer unas alitas. “Algunos ‘tips’ pueden parecer sonsos, pero si los analizas tienen mucho que ver con el respeto hacia el otro y los buenos modales, sobre todo al momento de compartir en una mesa”, nos dice la conductora, sentada frente a mí en un café miraflorino. Ponemos el torso erguido, evitamos cualquier distracción y seguimos con la conversación.

― ¿Cómo ha sido para ti incursionar en el mundo de las redes?

Yo vengo de una época donde el perfil bajo era una constante para mí. Nunca he sido de buscar titulares, ni de buscar prensa. Para mí la televisión es un trabajo más. Entonces, esa chica que se acostumbró al perfil bajo, se ha tenido que adaptar a algo completamente nuevo.

― ¿Pero te gusta ese contacto?

Me gusta el contacto con la gente, pero como soy tan reservada y lo he sido siempre, sí me cuesta compartir algunas cosas de mi vida diaria. Por ejemplo, que entren a la intimidad de mi hogar, de mi cuarto, de mi clóset. Siento que me gusta guardar algunas cosas para mí.

― Hoy vemos que hay mucha polarización en las plataformas virtuales. ¿Te cuesta lidiar con los comentarios malintencionados?

El mundo está polarizado. El país está polarizado. Y las mesas familiares, probablemente, también. De hecho, un ‘tip’ de etiqueta es no hablar de política en la mesa, tampoco de religión. Hoy en día, ciertas personas tienen muy poca tolerancia con quienes no piensan como ellas. Y toda esa pasión, ese fanatismo, también se ha traslado a las redes. Yo, por ejemplo, ya no tengo Twitter (X), me parece que hace rato se sobrepasaron los límites. A esta edad, no voy a perder el tiempo respondiendo a lo que puedan decirme.

#traveltip ♬ Elegant - Bonoy HR @mariterebraschi Las toallitas húmedas calientes ( oshibori en japonés) que te ofrecen en algunos restaurantes es solo para las manos. No es para limpiarte el rostro o el cuello. Eso no se debería hacer en un restaurante. #saberestarconmaritere

― Teniendo en cuenta ese escenario, ¿qué te animó a compartir consejos de etiqueta social?

Desde hace años trabajo en temas de atención al cliente, imagen personal y esto es parte de cómo te proyectas. En ese contexto, te das cuenta de que hace falta saber cómo comportarse en ciertas ocasiones y es una habilidad más que podemos incorporar. La pongo a disposición del que quiera aprender, pero no me muero si me siento con alguien que no maneja esos códigos. No todos tenemos que saber todo.

― ¿Eres estudiosa del tema o todo lo aprendiste de forma empírica?

No voy a quitarle el mérito a mi abuela y a mis tías que siempre me andaban corrigiendo a la hora de comer. Pero luego, como soy disciplinada y me gusta el orden, lo fui adoptando, creo que calza con mi personalidad. Y siempre estoy tomando cursos y mejorando.

― Además de tus consejos, se te ve cultivando una vida sana.

Es algo que hago desde jovencita. No bebo alcohol. Nunca he fumado. Tampoco me gusta juerguearme. Para mí no es ningún sacrificio, es parte de mi vida. Hago ejercicios porque me genera endorfinas, me da felicidad. Cuando no me ejercito un día o dos, como que se me baja un poco la energía y el ánimo también. El cuerpo me pide estar en actividad, es como una droga natural.

― Te volviste a casar en el 2023. ¿Cómo ha contribuido el amor en esta etapa de tu vida?

Cuando comenté que me iba a casar, muchas personas me dijeron: ¡ay, qué lindo! Y otras: ¿para qué quieres complicarte? A mí me gusta llegar a casa y tener una cena íntima con mi pareja, ver una película juntos, apachurrados en la cama… Nada se me ha perdido en la calle. Lo que quiero lo tengo en mi casa.

― ¿Y cómo te conquistaron?

Bueno, fue una larga relación. Acepté salir con mi pareja luego de algunas conversaciones que tuvimos. Y la verdad es que, desde que me vino a recoger y abrí la puerta de mi casa, me encantó.

― ¿Cómo te sientes en este momento personal?

Estoy feliz. Y creo que se me nota. La gente que me conoce dice que me ve con un brillo distinto. Estoy convencida de que he hecho una buena elección.

― ¿Qué planes tienes para el futuro?

Creo que hipotecamos mucho nuestra felicidad al futuro, a lo que va a pasar, o añoramos mucho el pasado. Prefiero vivir el presente. Un día a la vez . Soy agradecida con lo que tengo. Hoy termino de hablar contigo y me voy a casa a compartir con mi esposo. Cansada después de un largo día, pero con una sonrisa. La felicidad será siempre mi elección. //