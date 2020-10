Tu perro necesita que le controles la comida para que no se engorde y respete una rutina, pero jamás que le quites el agua.

El consumo de líquido fresco y limpio es sumamente importante para que esté hidratado y su organismo funcione correctamente. Por eso, reemplaza el agua al menos 4 veces por día para que se mantenga limpia y a temperatura ambiental.

No es necesario que hiervas o purifiques el agua, los perros no tienen el estómago tan sensible como nosotros los humano. Eso sí, es importante que el recipiente esté limpio, sin residuos y libre de contaminación. Los de metal son más fáciles de lavar, desinfectar y suelen mantenerse en mejores condiciones.

Ten en cuenta que un plato sucio se convierte en el recipiente perfecto para la aparición y proliferación de virus, bacterias y parásitos que afectarán la salud de la mascota. Para lavar sus platos, llénalos con agua caliente y déjalos reposar por unos minutos. Después, échale detergente o jabón de manos. Luego, enjuágalos con abundante agua y chequea que no queden residuos del detergente que podrían generarle molestias intestinales o vómitos.

¿Cuánta agua debe tomar?

Aunque en la práctica es complicado, lo ideal es que si tienes varios perros en casa, cada uno tenga su propio recipiente para que controles la cantidad de agua que toma.

Lo normal es que un can consuma máximo 0.1 litros de agua diarios por cada kilo de su peso. Por ejemplo: el promedio de consumo de un poodle de 5 kilos es de medio litro en 24 horas. Si bebe mucho más podría estar sufriendo de diabetes o de un problema renal, avísale a su veterinario.

En el caso de los gatos, en promedio toman medio vaso de agua al día y la prefieren bien fría.

Alerta

Si tu perro es de tamaño mediano o grande, baja la tapa del inodoro y corrígelo para que no tome agua del excusado.

Recuerda que por más que se renueve el agua, siempre quedarán residuos biológicos. Además, la tubería del desagüe puede estar en contacto con insectos o roedores.

