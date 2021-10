Conforme a los criterios de Saber más

¿Alguna vez te has hecho la pregunta que planteamos al comenzar este artículo? Seguramente no habías pensado en este dato curioso sobre tu mascota. Pero, por si no lo sabías, tu perro -al igual que los seres humanos- también puede ser zurdo, diestro o ambidiestro, según señalan algunos estudios veterinarios. Lo que no se ha determinado es si la lateralidad en ellos tiene alguna relación con el sexo o la raza.

Si bien la diferencia puede ser casi inexistente, se estima que las probabilidades de que un perro sea zurdo son bastante más altas que los humanos: un 50% de nuestras mascotas caninas podrían serlo (en nosotros es del 10%). ¿En qué afecta esto? Si un perro es diestro es probable que sea algo más tranquilo y dócil, indican algunos expertos. Sí es zurdo, quizá sea más inquieto.

Una de las científicas que más se ha interesado en investigar sobre el tema es la australiana Lisa Tomkins. Ella explica que para saber si nuestra mascota es zurda o diestra puedes hacerle una prueba sencilla. Para hacerlo necesitas un juguete para rellenar con galletas y observar cuál de sus patas utiliza más para atraparlo.

Cuando lo detenga, registra qué extremidad usó, cuenta hasta 10, quítaselo y repite el ejercicio. Haz la prueba al menos 50 veces durante varios días. No consideres el resultado si trata de atrapar el objeto con las dos patas. También hay canes ambidiestros, pero los casos son menos significativos.

Existen muchas interrogantes sobre si la lateralidad tiene relación con el temperamento de la mascota. Si bien no hay estudios que profundicen sobre el tema, hay incidencias de que los perros diestros son mejores candidatos para ser guías o de asistencia porque suelen ser más obedientes. En el caso de los perros zurdos, éstos serían más hábiles para solucionar con creatividad los obstáculos que se le presentan.

Estemos atentos a las pequeñas cosas y a la cotidianeidad de nuestras mascotas. Podemos empezar con pedirles la pata y ver cuál de ellas dan. Por lo general será la pata preferente, pero para salir de dudas lo recomendable es repetir el ejercicio también unas 50 veces. Recuerda, no obstante, que lo que determina la forma de ser de un perro no es si es zurdo o diestro, sino su educación, el entorno en el que vive y su desarrollo.

