Los hámsters deben tener algo que roer en su jaula. Sus dientes incisivos crecen constantemente durante toda su vida y necesitan desgastarlos o limarlos. Estos dientes, en su estado natural, les servían para abrir semillas y para defenderse de sus depredadores. Por eso, ahora necesitan que en casa le demos juguetes para que los desgasten o limen.

Siempre elige los de uso exclusivo para la especie, de preferencia los cubos de madera. No les des objetos de plástico, metal ni con colorantes sintéticos porque son tóxicos.

Si no desgastan sus dientes, el crecimiento continuo generará molestias en la masticación y deglución de los alimentos, lo que producirá una deficiente digestión y afectará su estado de salud. Esta condición incluso podría ocasionarle a tu pequeña mascota un cuadro de estrés crónico y la aparición de infecciones secundarias que podría complicar su bienestar.

Los dientes incisivos crecen de manera curva hacia la cavidad interna de su boca. Si no los desgastan o liman podrían crecer hasta clavarse en el paladar y, en casos extremos, en la base del cráneo. Si te gusta soltar a tu hámster por ratos en la casa, vigílalo para que no se accidente mordiendo cables u objetos y para que no dañe tus muebles.

Para que tu pequeña mascota mantenga sus dientes sanos, recuerda darle alimentos con calcio. Las semillas de girasol contienen este mineral, pero ofrécelas con moderación para que no engorde.

