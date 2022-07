Los primeros días con nuestras mascotas -especialmente si son bebés- no suelen ser fáciles. Prepárate, porque lo más probable es que la primera noche que tu cachorro pase en casa no pare de llorar. Todos los vecinos se enterarán y al día siguiente no querrás ni encontrártelos.

Tienes que considerar que para el perrito este es un cambio importante. Según sea el caso, ha sido separado de su madre y hermanos de un grupo de cachorros y del que fue su antiguo hogar. Ha dejado un ambiente conocido para enfrentarse a uno nuevo, y ese estrés o soledad lo hará llorar.

Aunque se te parta el corazón, lo mejor es no hacerle caso. No importa si se queja por horas, es poco probable que algo le esté pasando. Si el cachorro se da cuenta que llama tu atención, sabrá que así consigue lo que quiere y continuará la misma conducta por más y más noches.

Obviamente, asegúrate que el nuevo integrante tenga las comodidades que necesita. Por ejemplo, un espacio abrigado, una cama y, de ser necesario, una bolsa de agua caliente forrada para imitar el calor de su madre o hermanitos.

Un truco que a veces funciona es colocar en su cama alguna prenda que haya tenido cuando estaba con su mamá, para que el olor le sea familiar. También puedes dejarle un juguete o poner en el espacio donde dormirá un reloj de manecillas, para que escuche el tic-tac y lo asocie el ritmo a los latidos del corazón de su madre.

Otras recomendaciones que pueden servir

Un consejo para reducir riesgos cuando llega un cachorrito a casa es evitar que tenga acceso a cables, artefactos, productos de limpieza y objetos pequeños. En las tiendas de mascotas venden juguetes especiales que pueden mordisquear y así aliviar el malestar del cambio de dientes.

El cachorro debe aprender dónde hacer sus necesidades desde el mes y medio de nacido. No es por molestarte si prefiere ensuciar tu alfombra favorita: lo hace por instinto, ya que busca un lugar con olor atractivo. Ten en cuenta que los cachorros nunca ensuciarán el espacio en que comen y duermen. Por eso, buscarán una zona alejada para hacer sus necesidades.

Para educarlo debes ordenar sus horarios de comida. Si recibe alimento a cualquier hora, ensuciará en cualquier momento. También considera el área que querrás que ensucie. Es necesario que establezcas dónde permitirás que haga sus necesidades y dónde no. Educar a un cachorro puede durar meses, pero con cariño y perseverancia lo conseguirás.

