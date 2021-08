Conforme a los criterios de Saber más

No hay nada más tierno que contemplar a un cachorrito durmiendo. Ocurre que algunos, al despertarse, pueden ser tan destructivos que agotan en minutos la paciencia de sus dueños. El mordisqueo en los cachorros es normal y necesario. Lo hacen porque les pican las encías al salir los dientes, y es su manera de apaciguar la ansiedad.

Esta etapa, en promedio, empieza a los dos meses de edad y puede durar hasta los ocho, cuando completan su dentición. Mientras son cachorros prefieren morder objetos blandos; ya cuando crecen los elegidos son los más duros.

Además, los cachorros mordisquean por juego, placer o ansiedad de separación. Están en una etapa que exploran el mundo en sabores y texturas, necesitan sociabilizar con otros perros, salir a pasear, entretenerse y buscan que les dediquemos tiempo de calidad.

Los juguetes que le des para que se entretenga deben ser especiales para ellos. Existen productos como sogas, pelotas, huesitos de silicona de sabores, peluches blandos sin relleno, entre otros, que les son muy atractivos y centrarán su atención en ellos y no en tus zapatos o en las patas de tus muebles.

Nunca les ofrezcas objetos de madera, huesos, plásticos, ni aquellos que contengan colorantes, ya que pueden deshacerlos y tragarlos, ocasionando problemas de salud. Tampoco le des zapatos viejos o pantuflas, pues pueden creer que es normal mordisquearlos y harán lo mismo con similares que encuentren a su alcance.

¿Cómo corregirlo? En el momento que mordisquee lo que no debe, llámale la atención con un rotundo “no”, quítale el objeto y luego ofrécele el juguete que sí puede morder. La llamada de atención debe ser en ese instante, pues si lo haces después de un rato no asociará la corrección con la acción y lo confundirás. Y, lo más importante, trata de no perder la paciencia.

