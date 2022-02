Conforme a los criterios de Saber más

Que sean considerados los mejores amigos del hombre no significa que todo lo que hagamos les guste. La convivencia entre perros y humanos es hermosa pero, como toda relación, también hay actitudes o costumbres nuestras que les molestan. Conozcamos las más comunes en nuestras mascotas.

Nosotros demostramos nuestro cariño con abrazos: mientras más fuerte sea el apretón, más afecto transmitimos. A los perros, por lo general, no les gustan. Se sienten atrapados y sometidos. Tampoco les agradan las palmaditas en la cabeza, que les toques la trufa de la nariz o les soples en la cara.

A tu perro tampoco le agrada no tener una rutina. Ellos son felices cuando se respetan sus horarios de paseo y de comida. También los inquieta no saber a qué hora llegarás. Aunque no saben ver el reloj, tienen noción del tiempo y saben cuándo es el momento para cada situación. Parte de su rutina es la alimentación. Por eso, si debes cambiar su comida debes hacerlo gradualmente mezclando poco a poco las cantidades entre la antigua y la nueva hasta que se acostumbre.

Las almohadillas plantares de tu perro son muy sensibles. No se las toques ni le hagas cosquillas, no les gusta. Tampoco les agrada que les corten las uñas. Si no sabes cómo hacerlo pide en la veterinaria que frecuentan que lo hagan, y así evitarás lastimarlo.

Los perros tienen el sentido del oído y olfato mucho más desarrollado que el nuestro. Por eso, la música alta, el taladro y otros ruidos les son muy desagradables. Sobre los olores, les molestan los aromas fuertes de desinfectantes, aerosoles ambientales o perfumes.

Un perro sin reglas no es feliz. Ellos necesitan aprender lo que está bien y lo que no deben hacer en casa y, claro, que toda la familia imponga los mismos límites. La inestabilidad no les agrada y tampoco que les llames la atención por hacer algo que no sabían que estaba mal. Cuando juegues con tu perro, nunca hagas que se entusiasme con alguna galleta u objeto que le acercas y luego se lo quitas. ¿Te gustaría que te lo hagan a ti?

Ya sabes, no habrá una buena convivencia si no respetas a tu engreído.

Twitter: @lymq

VIDEO RECOMENDADO

El conmovedor video viral muestra cómo un perrito ayuda amable, pero sobre todo amorosamente empuja la silla de ruedas del hombre que lo ha adoptado.