Las mascotas llegan a nuestras vidas para regalarnos su lealtad, su amor y su compañía. En el Perú hay millones de animales viviendo actualmente en las calles. Algunos nacieron en esas circunstancias; otros fueron dejados a su suerte. De ahí que muchas municipalidades fomenten y ofrezcan varias veces al año campañas de esterilización. Prevenir el abandono es fundamental.

Las redes sociales se han convertido en una gran vitrina para difundir estos casos. Constantemente vemos publicaciones donde se muestran gatitos encontrados en la calle, que buscan hogar. Muchos de ellos tan solo con semanas de nacidos. Si piensas adoptar alguno, ten en cuenta que estos felinos han estado expuestos a distintas carencias; por lo tanto, dependiendo de su edad, es normal que al principio sean desconfiados y poco sociables. No te preocupes: solo necesitan acostumbrarse a su nueva vida.

Antes de llevarlo a casa, lo primero que debes hacer es acudir a una veterinaria para que evalúen su estado de salud. Como primera medida se sugiere empezar con la desparasitación interna y externa. Así como descartar infecciones respiratorias y digestivas. No olvides realizarle dos exámenes cruciales: el descarte de leucemia felina, y el descarte de sida felino. También debes bañarlo: esto puedes hacerlo también en la veterinaria.

Otro tema a tener en cuenta es que el gato tendrá que acostumbrarse al alimento que le ofrezcas. Para que acepte su nueva dieta, puedes darle productos enlatados mezclados con croquetas. Por instinto, no debería tener problemas en usar desde el primer día su caja de arena y no ensuciará tu casa. Los gatos son animales muy limpios, no necesitan que les enseñes dónde hacer sus necesidades.

Otra recomendación, sobre todo al comienzo, es que tengas al gatito adoptado aislado por un par de días si es que tienes otros gatos en la casa. No solo él debe adecuarse a su nuevo ambiente y familia: también lo tienen que hacer las otras mascotas con las que va a vivir de ahora en adelante. Procura colocar distintos rascadores repartidos por la casa, para que aprenda a arañar únicamente en esos lugares y no en muebles o cortinas.

No te arrepentirás nunca de haberlo ayudado; estos gatitos demostrarán su agradecimiento eterno con cariño y buena compañía. Solo hay que tener paciencia al comienzo.

Twitter: @lymq