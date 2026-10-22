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Resumen

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Matthew Perry tenía fama, dinero y el cariño de millones de seguidores, pero también libró una larga batalla contra las adicciones. Historias como la suya cuestionan la creencia de que tenerlo todo signifique estar bien. (Foto: MIKE PONT/WIREIMAGE)
Matthew Perry tenía fama, dinero y el cariño de millones de seguidores, pero también libró una larga batalla contra las adicciones. Historias como la suya cuestionan la creencia de que tenerlo todo signifique estar bien. (Foto: MIKE PONT/WIREIMAGE)
Por Milenka Duarte

Durante años, Matthew Perry hizo reír a millones de personas con sus ocurrencias como Chandler Bing en “Friends”. Detrás de las cámaras, sin embargo, el actor atravesaba una dolorosa realidad que no siempre era visible para el público. Tenía fama, dinero, reconocimiento y una carrera en Hollywood que muchos habrían deseado, pero nada de eso lo libró de una dura batalla contra las adicciones que había comenzado mucho antes del éxito, cuando apenas tenía 14 años.

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