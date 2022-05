Son las 3:40 p.m. y nos detenemos en el kilómetro100 de la Panamericana Sur. Hace una hora partimos de Lima rumbo a Cerro Azul, a bordo de la nueva camioneta de MG, la ZX Plus versión Trophy. Es nuestra primera parada y el medidor de combustible, que iba lleno, apenas se ha movido.

MG nació en 1924, en Inglaterra, y adoptó su nombre de las iniciales de Morris Garages, el taller que dirigía su fundador, Cecil Kimber. Alguna vez fue parte de Rover Motors y hasta de BMW. Tras ser adquirido en 2008 por el consorcio SAIC, se mudó a China, pero aún mantiene su centro de diseño e ingeniería en el Reino Unido.

-SEGURIDAD DE 360°-

En la MG ZX Plus me acompañan mi esposa Pamela y mis dos hijos (de nueve y de cuatro años). A lo largo del viaje, ratificamos lo importante que son los sistemas de detección de punto ciego. En esta camioneta, los espejos laterales tienen pequeñas luces naranjas que se activan ante cualquier vehículo a nuestro lado. Otro atributo de seguridad es su cámara 360°. Aunque esperábamos una mejor resolución, cumple con su objetivo. Las imágenes se proyectan en la pantalla táctil del tablero y no solo sirven para retroceder: también se activan de forma automática cuando nos disponemos a hacer cualquier cambio de sentido.

-CÓMODO Y EFICIENTE-

En cuanto a diseño, por fuera es un carro bonito pero discreto, con líneas bien definidas y luces LED. Por dentro, se siente firme, cómodo y espacioso. La combinación entre el diseño del volante –plano en la parte baja– y acabados en ecocuero, bordados en rojo y plástico duro, le dan un aspecto deportivo.

El reloj marca las 5:30 p.m. y ya estamos en Cerro Azul. Luego de un viaje de casi 140 kilómetros, hemos gastado apenas un cuarto de tanque de combustible. Sin duda, un trofeo a la eficiencia para una camioneta con transmisión automática de seis velocidades, motor 1,3 litros Turbo, potencia de 154 HP y torque de 230 Nm.

Mención especial se lleva su techo corredizo y panorámico, una característica de autos de alta gama que siempre es bienvenida. Ya de noche y de regreso a Lima, le escucho a Pamela una frase contundente: “Creo que necesitamos un carro así para nosotros”. Una MG ZX Plus cuesta entre US$ 19.490 y US$ 25.490, así que me ajusto mejor al volante y voy haciendo números; lo bueno es que vamos cómodos y seguros.

