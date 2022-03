“De pronto me he convertido en una estrella geriátrica. He estado haciendo esto toda mi vida y ahora me encuentro con montones de revistas que están escribiendo sobre mí”, comentó con su particular sentido del humor Iris Apfel a Vogue en 2005. Entonces tenía 83 años y acababa de cumplir uno de sus sueños más grandes: convertirse en ícono de la moda mundial.

Esto, luego de que el Museo Metropolitano de Nueva York pusiera los ojos en ella y dedicara su importante gala a la colección de prendas vintage y accesorios excéntricos que había recolectado a lo largo de su vida. La exposición se llamó Iris Apfel: Rara Avis.

El diseñador californiano Wes Gordon junto a Iris Apfel en los CE Awards by Accessories Council en noviembre del 2021. Ella luce un outfit de su colección con H&M. (Foto: Shutterstock)

Es que ella siempre fue poco común. Aunque gran parte de su vida estuvo dedicada al interiorismo –con la exitosa empresa que logró fundar de la mano de su esposo, Carl Apfel–, su verdadera pasión fue siempre la moda.

Desde muy joven, se aseguró de convertir su armario en un verdadero paraíso, y no de lujo precisamente, pues nació en la época de la Gran Depresión y cada centavo en su bolsillo podía marcar la diferencia. “No teníamos mucho dinero. Nadie lo tenía. Cuando conseguías un poco, aprendías a gastarlo sabiamente” , recordó en dicha entrevista.

Hoy, con 100 años a cuestas, llenos de sabiduría y original belleza, Apfel se mantiene tan vigorosa como siempre, enseñando a más de uno que la edad no es impedimento para cumplir cualquier sueño, y mucho menos para ser cool.

En el marco de su cumpleaños número 100, H&M ha elaborado una colección colaborativa con Apfel, donde destacan los colores vibrantes, bordados y accesorios maximalistas. (Foto: H&M)

-REFERENTE DE GLAMOUR-

Antes de destacar en el universo de la moda, Iris logró consolidar (junto a su esposo) “Old World Weavers”, empresa de interiorismo con la que asesoró a nueve presidentes estadounidenses: desde Harry S. Truman a Bill Clinton.

Tras el salto de su popularidad en el 2005, firmó un con- trato con la agencia IMG Models, gracias a lo cual ha trabajado con marcas de talla mundial como MAC, Kate Spade y &OtherStories.

Una de las frases que marcó su vida fue aquella que le dijo Frieda Loehmann (empresaria estadounidense): “No eres guapa y nunca lo serás, pero no importa. Tienes algo mucho más importante: estilo”.

Con esta colección, Iris Apfel y H&M invitan a todos a encontrar su 'inner Iris', apostando por los detalles extravagantes y la clave "más es más, menos es aburrido". (Foto: H&M)

-SELLO PERSONAL-

H&M se ha embarcado en uno de sus proyectos más inspiradores de los últimos años: la colección Iris Apfel x H&M, motivo para celebrar el centenario de la reconocida creadora de tendencias. La colección estará disponible en Lima desde el jueves 31 de marzo a través de pe.hm.com y en H&M Jockey Plaza.

No te pierdas todos los detalles del evento de lanzamiento en homenaje a la famosa fashionista, este miércoles 30 de marzo en las redes sociales de Somos y El Comercio.