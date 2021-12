Ani Álvarez Calderón y Mayella Lloclla: el día que la diseñadora peruana encontró a su musa

Conforme a los criterios de Saber más

Los caminos de Mayella Lloclla y la diseñadora Ani Álvarez Calderón se juntaron a propósito del estreno de la cinta Un mundo para Julius. La actriz seguía de cerca las colecciones de Álvarez Calderón, pues su inspiración peruana y reinterpretación de lo tradicional en sus piezas siempre llamaron su atención.

Para la noche de la premiere de la cinta, Lloclla llevó un especial diseño de Álvarez Calderón, inspirado en los textiles de Nazca y la geometría de diseños ancestrales. Lo acompañó con una tradicional montera cusqueña. (Foto: Leandro Britto)

“Esta película fue el marco ideal para escribirle. La producción era interesante, importante para el país. Poder lucir sus piezas en los eventos de la cinta iba a ser un lujo y tenía que correr el riesgo de que me dejen en visto”, cuenta la intérprete. “Cuando me dijo que sí, me emocioné mucho. Estaba fascinada”.

Paradójicamente, Álvarez Calderón se sintió igual de feliz cuando leyó su mensaje, y quedó aún más contenta luego de ver a la actriz luciendo sus prendas. “Mayella me encanta. Su pasión por la cultura peruana es inspiradora. Cuando se puso la ropa, fue automático. Sentí que eso era lo que quería, alguien que conecte con el sentido de las piezas”, rescata la reconocida modista.

La diseñadora Ani Álvarez Calderón formó una dupla única con la actriz Mayella Lloclla, a raíz del estreno de la cinta Un mundo para Julius. (Foto: Elías Alfageme)

“Es lindo confeccionar algo y encontrar a la persona que lo aprecia naturalmente, que se siente cómoda, identificada” . Con un top configurado a partir de telares shipibo konibo en colores azul, negro y rojo, Mayella Lloclla lució despampanante en la conferencia de prensa de Un mundo para Julius, para días después volver a sorprender durante el estreno de la película con un vestido dorado inspirado en la geometría de los textiles ancestrales de Nasca, look que fue coronado por una montera cusqueña del proyecto Renacimiento, en colaboración con la peruana Carla Valenzuela.

TELAR TRADICIONAL. Mayella empezó a actuar a los 16 años. Es madre de un niño de 10. En esta foto porta un vestido de Álvarez Calderón, compuesto de grecas de colores confeccionadas a mano. (Foto: Elías Alfageme, Maquillaje: Julio César Neyra)

¿Dónde encontrar las piezas de Ani Álvarez Calderón?

Los diseños exclusivos de la modista peruana se encuentran disponibles en Neo Concept Store, en Barranco. También puedes seguir su trabajo a través de la cuenta de Instagram @anialvarezcalderonofficial.

RECONOCIDA. La modista peruana compone colecciones sostenibles y versátiles. Su sello es la inspiración peruana y su proyecto más importante: revalorizar las tradiciones de artesanos locales. (Foto: Elías Alfageme)

VIDEO RECOMENDADO

La crónica del encuentro entre Alfredo Bryce Echenique y los niños que protagonizan la película sobre la novela más elogiada del autor peruano.