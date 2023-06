Balkanica se ha convertido en la primera marca peruana en llegar a la exitosa serie de televisión de HBO “And Just Like That”. Siguiendo con las anécdotas de Carrie Bradshaw y sus amigas en Nueva York, la segunda temporada de la serie también cuenta con la participación de la actriz Karen Pittman, a quien disfrutamos en la primera temporada interpretando a Nya Wallace, profesora de doctorado de Miranda Hobbes.

Es justamente Pittman quien luce el diseño peruano en el preview de la segunda temporada de la esperada serie, que estrenará el próximo 22 de junio en Max (antes HBO Max). El vestido, que toma como punto de partida la influencia del dios Inti, forma parte de la colección Resort de la firma peruana Balkanica, y fue imaginado por la directora creativa Tania Jelicic.

En 2022, uno de los directores de vestuario de AJLT se acercó al stand de Balkanica en el Swim Week de Miami. Así empezó todo. (Foto: Balkanica)

En exclusiva para esta revista, la diseñadora contó todos los pormenores detrás del debut que pondrá una vez más a la moda peruana en ojos del mundo.

¿Cómo llegaron a tener contacto con la producción de una de las series más vistas de los últimos años?

El año pasado fuimos a una feria en el Swim Week de Miami. Ahí estaba uno de los estilistas de And Just Like That, le dimos nuestra tarjeta y nuestra información. La verdad no pensábamos que sucedería ya que fue hace un año.

¡Pero si se logró!

Nos mandaron un primer mail, hasta que luego se fue concretando con más mails de por medio. Aún así estábamos incredulas pues no sabíamos cómo funcionaba, hasta que llegamos al punto en que teníamos que decidir si mandábamos o no todas las piezas que nos estaban pidiendo, pues no sabíamos si era verdad o mentira, si lo hacían con todo el mundo, si lo hacían para usar la ropa y luego devolverla. Lo hicimos un poco temerosas. Meses después nos confirmaron que habían seleccionado dos vestidos y que nos devolverían el resto, efectivamente nos llegó y todo empezó a parecer serio.

En el trailer de la segunda temporada, podemos ver claramente un vestido de Balkanica.

Nos sorprendió ver en los trailers uno de los vestidos. Fue de un momento a otro. Aparentemente hay otro pero eso aún no lo podemos saber todavía.

La actriz que lleva el diseño en la serie secuela de Sexo en la Ciudad es Karen Pittman, quien da vida a Nya Wallace. (Foto: HBO)

¿Cómo se sintió ver una de sus piezas en una de las series más esperadas de los últimos meses?

Fue una gran sorpresa que ha tomado todo un año de expectativa. Me da mucho orgullo porque no es algo que haya sido forzado por nosotros, si no que el vestido brilló por sí solo y eso es algo que emociona.

¿Qué historia cuenta la pieza? ¿Cómo fue su creación?

Nuestro Paracas Inti Dress (que es llevado por la actriz Karen Pittman quien interpreta a Nya Wallace) pertenece a nuestra colección Resort 23 titulada “SOLAR”. Tiene un estampado que hace referencia al símbolo del Sol (Inti), dios venerado por los Incas y el cual simboliza versatilidad, movimiento, multiplicidad, sabiduría y energía del antiguo Perú.

De cara al estreno de la serie, ¿cómo se sienten al poner al Perú en ojos del mundo a través de la moda?

Estamos incluso un poco desconcertadas con este evento. Esperamos que sea algo super positivo y tenemos que estar preparadas. La idea con esto es crecer más y hacernos conocer en el mundo como la marca peruana que somos.//