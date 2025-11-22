Mujer y longevidad: dos temas asociados y cada vez más presentes en conversaciones, artículos, redes y planes de acción

Hace ya buen tiempo que pasamos de curar a prevenir. Junto con ese cambio aparecieron múltiples estudios acerca del desempeño en deportistas, la salud de la mujer, la salud hormonal, la inflamación física, la recuperación, el sueño y, por supuesto, la vejez. Poco a poco, se fue desarrollando un nuevo mapa del bienestar, que toma en cuenta y pone por delante la salud del cerebro y los diferentes marcadores que muestran deterioro o progreso. Nuevas formas de evaluar nuestra situación actual y avances.

La estética ha pasado a un segundo plano; la eficiencia celular, la membrana hematoencefálica, el estrés como causante de la enfermedad junto con la falta de sueño, la alimentación alta en ultraprocesados y la inactividad física son hoy por hoy los temas a corregir, los catalizadores de la búsqueda de salud en innumerables casos. Una mejor calidad de vida es el objetivo, y hay mucho que podemos hacer si tomamos las acciones necesarias a tiempo.

Cuando nos referimos a longevidad, estamos hablando de vivir bien, vivir mejor, vivir una vida de calidad. Hablamos de sentirnos vigentes, interactuar con claridad, con vitalidad. Permanecer fuertes, ser independientes, sentirnos capaces. Hablamos de interacción, de continuar existiendo con un propósito, con lazos fuertes que se mantienen alimentándonos. Con capacidades prácticamente intactas. Hoy podemos vivir más tiempo y dependerá de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestro nivel de actividad física, atención a la prevención y a las variables que nos conviene cuidar cómo serán esos años “extras” que tendremos para vivir.

En el corazón del asunto se encuentran la neurociencia relacionada al bienestar y la longevidad, el cuidado del cuerpo de la mujer en sus diferentes etapas y, por supuesto, las nuevas formas de medir nuestro progreso y mantenernos al tanto de señales de aviso para tomar acción. Hoy por hoy, la participación activa del “paciente” ha tomado un matiz sin precedentes y día a día se va extendiendo: de mujeres maduras que están curando, a mujeres adultas que acompañan a sus madres, parientes o amigas pensando en cómo pueden tomar acción y se sienten un poco tarde a pesar de no estarlo, y a chicas cada vez más jóvenes.

Lo que antes parecía terreno exclusivo de la medicina geriátrica, hoy es parte del lenguaje diario de mujeres jóvenes, adultas y maduras que buscan una vida más plena, funcional y en control. Y en el centro de esta conversación hay tres protagonistas silenciosos que empiezan a recibir la atención que merecen: los marcadores de progreso reales, la neurociencia aplicada al bienestar y el cuerpo femenino con sus propias leyes, ritmos y necesidades.

En un mundo donde la inmediatez domina, es fácil perder de vista el panorama grande: nuestra salud no es un accidente, es un sistema. Un sistema que responde a la forma en que respiramos, dormimos, nos movemos, sentimos, gestionamos el estrés, comemos, pensamos y nos relacionamos. La longevidad no es genética pura: es entrenamiento. Es práctica. Y es, sobre todo, autoconocimiento.