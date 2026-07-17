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Resumen

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Esta presentación en Miami forma parte de un calendario de actividades que la firma desarrollará durante los siguientes meses del año para dar continuidad a su propósito de internacionalización. (Foto: Kené Kaya)
Esta presentación en Miami forma parte de un calendario de actividades que la firma desarrollará durante los siguientes meses del año para dar continuidad a su propósito de internacionalización. (Foto: Kené Kaya)
Por Celeste Pérez

La cultura y la identidad del Perú son protagonistas a nivel internacional durante la temporada del Mundial de Fútbol a través de la intersección entre el deporte y el diseño. Durante las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, el arte de la Amazonía peruana será el eje de Art, Culture & Futbol Immersive Exhibition, una exhibición que se presentará en Soho House Miami, ubicado cerca del distrito de arte de Wynwood, con el propósito de visibilizar las tradiciones originarias y promover el trabajo de los creadores amazónicos en un momento de máxima atención global.

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