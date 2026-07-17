La cultura y la identidad del Perú son protagonistas a nivel internacional durante la temporada del Mundial de Fútbol a través de la intersección entre el deporte y el diseño. Durante las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA, el arte de la Amazonía peruana será el eje de Art, Culture & Futbol Immersive Exhibition, una exhibición que se presentará en Soho House Miami, ubicado cerca del distrito de arte de Wynwood, con el propósito de visibilizar las tradiciones originarias y promover el trabajo de los creadores amazónicos en un momento de máxima atención global.

La exhibición, curada por la diseñadora peruana Alessandra Durand, fundadora de Kené Kaya, mostrará balones de fútbol pintados a mano por los artistas Olinda Silvano y Ronin Koshi, destacados referentes del arte kené, junto con una presentación de las camisetas diseñadas en colaboración con el Shipibo FC, un equipo de fútbol femenino juvenil conformado por jóvenes de Pucallpa. Esta iniciativa marca la primera vez que una propuesta de diseño e identidad peruana es invitada a presentar una muestra en este espacio de la comunidad creativa global, demostrando cómo el deporte puede funcionar como una plataforma para descentralizar y valorar este conocimiento ancestral como un patrimonio vivo en el escenario internacional.

La fundadora de Kené Kaya explica que el fútbol es una herramienta de comunicación global muy potente. Con esta propuesta se busca mostrar que las comunidades indígenas no solo preservan sus saberes en el pasado, sino que pueden dialogar de manera contemporánea con el diseño actual. (Foto: Kené Kaya)

El proyecto que llega a Estados Unidos tiene su origen en el trabajo conjunto realizado en la selva peruana con el club femenino, fundado en 2023. Las piezas de indumentaria deportiva integran el kené, un sistema de trazos y lenguaje visual geométrico transmitido por generaciones que representa la cosmovisión de la comunidad, incluyendo elementos como el Onanya (médico-chamán) y la Ronin (la anaconda), que simbolizan el conocimiento, la protección y el vínculo con la naturaleza. A través de este diseño, las jóvenes deportistas actúan también como embajadoras de su propia cultura ante el mundo.

Al respecto, la fundadora de Kené Kaya explica que el fútbol es una herramienta de comunicación global muy potente. Con esta propuesta se busca mostrar que las comunidades indígenas no solo preservan sus saberes en el pasado, sino que pueden dialogar de manera contemporánea con el diseño actual. Llevar el trabajo de los artistas y las historias de las jugadoras a un espacio de este nivel es una forma de recordar que este arte sigue vigente. La muestra contará además con códigos QR para que los asistentes puedan conocer el contexto detrás de las obras y el fin social de la iniciativa, ya que el 20% de los ingresos generados por la colección de camisetas se destina al programa deportivo de las jóvenes de Pucallpa.

El proyecto que llega a Estados Unidos tiene su origen en el trabajo conjunto realizado en la selva peruana con el club femenino, fundado en 2023. Las piezas de indumentaria deportiva integran el kené, un sistema de trazos y lenguaje visual geométrico. (Foto: Kené Kaya)

Esta presentación en Miami forma parte de un calendario de actividades que la firma desarrollará durante los siguientes meses del año para dar continuidad a su propósito de internacionalización. Tras haber realizado proyectos previos junto a agrupaciones musicales como Los Mirlos, se planean nuevas colaboraciones enfocadas en el diseño y la gestión cultural para el segundo semestre. El objetivo de estas acciones es mantener una plataforma constante que permita la exposición de los creadores bajo condiciones de comercio justo, impulsando el liderazgo de las mujeres jóvenes de la región y abriendo nuevos mercados para el arte tradicional peruano.