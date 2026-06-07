Durante décadas, las grandes marcas deportivas como Adidas, Nike y Puma competían por diseñar las camisetas más memorables, mientras que el estilo fuera de la cancha quedaba en un segundo plano. Sin embargo, algo está cambiando de cara al Mundial de Fútbol 2026.

A pocos días de iniciar el torneo, la moda comenzó a jugar su propio partido. Y esta vez no solo participan las marcas deportivas. Diseñadores de lujo, artistas, músicos y firmas de streetwear se están convirtiendo en parte fundamental del universo visual de las selecciones nacionales.

Uno de los ejemplos más interesantes es Nike X2, una iniciativa de la marca Nike que conecta siete selecciones de fútbol con siete referentes de la moda, el diseño y la cultura contemporánea.

Para Francia, Nike se une a Jacquemus, el diseñador que ha construido una de las identidades visuales más reconocibles de la moda francesa actual. Con Canadá apuestan por colaborar con NOCTA, la marca creada por el rapero Drake, que traslada al fútbol una estética urbana con referencias góticas y deportivas. Y para Estados Unidos presentan una colaboración con Virgil Abloh Archive™️, un proyecto que busca mantener vivo el legado creativo del diseñador que redefinió la relación entre el lujo y el streetwear.

En la selección de Corea del Sur, por su parte, se asocian con G-Dragon y su marca PEACEMINUSONE, llevando al fútbol elementos característicos de la estética del K-pop, mientras que Inglaterra, Países Bajos y Nigeria también cuentan con colaboraciones desarrolladas junto a referentes culturales que representan la identidad de cada país.

Estas alianzas buscan construir relatos culturales y conectar con el público mas joven. Pero Nike no es la única que ha entendido el potencial del diseño en el mundial.

Fuera de la cancha, varias selecciones han comenzado a incorporar casas de moda para vestir a sus jugadores en viajes, eventos oficiales y apariciones públicas.

España anunció recientemente una alianza con Loewe, una de las firmas españolas más influyentes de la actualidad. Uruguay hará lo propio con Gabriela Hearst, la diseñadora uruguaya que lideró Chloé y que se ha convertido en una de las voces más relevantes del lujo contemporáneo. Mientras tanto, Estados Unidos contará con el respaldo de Hugo Boss para sus apariciones institucionales.

Todo esto refleja una transformación más profunda: el fútbol es una plataforma cultural global que mezcla entretenimiento, música, redes sociales y moda.

Los jugadores son parte fundamental de este fenómeno. Figuras como Kylian Mbappé o Lamine Yamal llaman la atención tanto por su desempeño en la cancha como por sus elecciones de estilo fuera de ella. Sus llegadas a los estadios, sus apariciones en campañas y sus colaboraciones con marcas reciben hoy una atención comparable a la de muchas celebridades de la industria del entretenimiento.

Estamos ante un mundial en el que quizás la moda tenga un protagonismo sin precedentes. Esta copa del mundo también se jugará en la moda.