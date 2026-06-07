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La moda se siente en algunos de los principales rostros del Mundial 2026. De izquierda a derecha: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Son Heung-Min y Erling Haaland.
La moda se siente en algunos de los principales rostros del Mundial 2026. De izquierda a derecha: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Son Heung-Min y Erling Haaland.
Por Elida Morillo

Durante décadas, las grandes marcas deportivas como Adidas, Nike y Puma competían por diseñar las camisetas más memorables, mientras que el estilo fuera de la cancha quedaba en un segundo plano. Sin embargo, algo está cambiando de cara al Mundial de Fútbol 2026.

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