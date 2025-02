Yo era la reina del drama y de la ansiedad. Pensaba que así había nacido y así moriría, siempre encontrando razones para sentirme mal. Hasta que un día dije BASTA. Agotada de mis inseguridades y de sentir que mi vida carecía de propósito, decidí cambiar y sumergirme a trabajar en mí.

Comprendí tres cosas que me transformaron:

1. Nada ni nadie hará la tarea por ti. O cambias o cambias.

2. Nada afuera está bien si tú no estás bien primero.

3. La felicidad es autosuficiencia; tenemos que aprender a ser independientemente felices. Solo así es posible ser buena pareja, amiga o profesional.

No controlamos nada externo, solo nuestra actitud ante la vida. Fue doloroso entenderlo, pero mágico aceptarlo. Me di cuenta de que no podía depender de nada ni nadie para ser feliz.

Ale Llosa (@alellosako) es la fundadora y 'head coach' de KO Urban Detox Center. Encuentra sus columnas y las de su equipo en Somos.

En un país nuevo y en una nueva etapa de vida, decidí estudiarme a mí misma. Dejé mi carrera de Márketing para adentrarme en el mundo del ‘fitness’ y la nutrición deportiva, no por lo físico, sino para entender la disciplina y la psicología de los atletas. Yo quería ser fuerte y sentirme capaz. Ser equilibrada y vivir bonito, sin tanto drama. Probé todo tipo de entrenamientos y me enamoré de cuatro. El boxeo, por su agilidad, velocidad y capacidad de respuesta ante la vida. Las artes marciales, por su enfoque, precisión y filosofía para enfrentar la vida desde el equilibrio. El ‘bootcamp’, por la fuerza física y mental que necesitamos para atrevernos a elevar nuestra autoestima. Y el yoga, por la magia de respirar y encontrar paz, por su filosofía y la suavidad que todos tenemos y necesitamos para enfrentar la vida desde la calma.

Un año después, entendí que la gente no nace: se hace. Y decidí poner esta fórmula al servicio de la gente. La mente condiciona nuestras emociones y nuestra vida. Aprendí que todo se entrena: la flojera, el drama, el miedo, la actitud.

Por eso, hace 16 años nació KO en mi corazón con un propósito:’ Train for Happiness’. No entrenamos por un resultado físico, sino para aprender a ser felices con lo que somos, lo que hay y los que están hoy. Decreté que me convertiría en ‘happiness dealer’ y sería una herramienta de desbloqueo y transformación personal para todo el que quisiera ser y sentirse feliz. ¿Qué podrías entrenar hoy para sentirte mejor contigo mismo? Recuerda: ser feliz también se entrena. //