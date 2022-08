La que nos concierne tiene que ver con su cáscara, ese envoltorio arrugadito y marrón que solemos descartar rápidamente (la mayoría de veces los compramos desprovistos de dicha capa protectora) donde se encuentra una poderosa membrana que ayuda al rejuvenecimiento de la piel. A aquella conclusión llegó un equipo comandado por la científica francesa establecida en Florida, Marie Cassou (gerente de investigación y desarrollo de la marca peruana Yanbal desde hace más de dos décadas), tras ocho años dedicados a analizar las propiedades de dicho producto nativo.

La uchuva o aguaymanto resultó siendo, en consecuencia, uno de los ingredientes principales de los productos Extracto Divino, una de las ramas más importantes de Sentiva, la línea de skincare de alta gama de Yanbal cuyas novedades acaban de presentarse en Miami. No es el único componente natural que se ha introducido con éxito al rubro cosmético: el cacao blanco, por ejemplo, ayuda a frenar los efectos nocivos de la luz azul (la misma que encontramos en los celulares, por ejemplo), mientras que la uña de gato contribuye a reparar el daño acumulado en la piel y el cabello. Si algo nos ha dejado la pandemia es una necesidad cada vez más urgente de cuidarnos y nutrirnos. Quizá no buscábamos comprar maquillaje, pero sí queríamos vernos bien.

De los 25 trabajadores que tiene el centro de innovación y desarrollo ubicado en Fort Lauderdale, 23 son mujeres. La gran mayoría son científicas latinas.

Mientras Cassou recorre las instalaciones del impecable centro de innovación que Yanbal abrió hace 26 años en Fort Lauderdale –allí se experimenta con perfumes, cosméticos y productos de skincare– la sostenibilidad se convierte en el hilo conductor. “Es una de nuestras exigencias hoy en día”, resalta la científica. De ahí que en otro centro de investigación que la marca peruana tiene en Francia el trabajo esté enfocado actualmente en ingredientes activos procedentes de América Latina. Los avances son muchos y son trascendentales, pero hacía falta reforzar otro punto clave en la cadena: ¿cómo comunicarlos?

Ahí es donde entra Daniela Aguirre Belmont (28), líder de marca de Yanbal y nieta de su fundador. Afincada en Madrid, desde donde tiene mayor contacto con el mercado Europeo –Yanbal se vende en España y Francia, entre otros países– Daniela combina su labor en la empresa familiar con un emprendimiento de cosmética natural inspirado en la Amazonía, bautizado como Qara.

A través de Tik Tok e Instagram, Aguirre también le ha inyectado un boost de energía a la marca enfocado en conectar con nuevas audiencias. “Hay un cambio hacia la naturalidad, a verte bien y cuidar tu piel en lugar de usar capas y capas de maquillaje. Al mismo tiempo, también hay más acceso a la información. De ahí que la tendencia del skincare siga creciendo”, explica Daniela. Esa es justamente la gran apuesta de la marca peruana, sostenida en un modelo de negocio mucho más digital, tanto para las asesoras como para los consumidores. El rol que juegan aliadas como la modelo y conductora Natalie Vértiz (30) –acaso la influencer más importante del mercado local– es fundamental.

Natalie Vértiz (Perú), Joselyn Gallardo (Ecuador), Carolina Gaitán y Daniella Álvarez (colombia) son los rostros de Yanbal en latinoamérica y el mundo.

“No siento que las personas se definan por su edad, aunque vivimos en una generación que está muy preocupada por eso. A mí mis dos hijos me llenan de vitalidad y alegría, y eso es lo que me hace sentir joven”, cuenta Natalie, quien suele mantener un look muy natural en su día a día.

“Me gusta que las marcas con las que trabajo me representen no solamente a mí, sino también a la gente que me sigue. Que tengan un mensaje detrás. Con Yanbal llevo tres años como embajadora y me siento muy a gusto, porque encuentro que, como yo, año a año buscan mejorar. Otro tema importante es que trabajan con muchas mujeres, y eso es muy crucial para mí. Por mucho tiempo hemos vivido en la sombra”, finaliza Vértiz. Diversidad, sostenibilidad y estar cómodos en nuestra propia piel: al final del día, de eso se trata sentirse y verse bien.

DATO Yanbal en cifras 1967 es el año en el que nace Yanbal, la primera marca de cosmética de origen latino. Su creador, Fernando Belmont, le puso dicho nombre inspirado en su hija Janine, actual CEO de la empresa.

600.000 empresarias de belleza de todo el mundo forman parte de la cadena de ventas. Además, hay varios centros de innovación, investigación y desarrollo repartidos por Europa y Estados Unidos.

80 millones de productos se venden anualmente. Entre ellos, perfumes, líneas de skincare, bisutería y cosméticos.