Amor para dar. El bodegón en tonos verdes del artista peruano Marcelo Wong es un detalle que roba corazones esta Navidad. Conformado por piezas de cerámica en acabado mate, estas pueden acomodarse a gusto y crear diversas composiciones. En la foto, a Bodegón lo acompaña la opción Totem. Puede descubrir el universo completo de Marcelo Wong (y elegir el regalo ideal) en marcelowong.com o visitando su galería en Mariscal La Mar 1339, Miraflores. (Foto: Marcelo Wong)