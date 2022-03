Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia llegó para cambiar nuestra forma de vivir para siempre. En cuanto a las cosas que compramos y consumimos hemos dado un vuelco importante, adoptando una participación más activa y crítica sobre lo que esperamos recibir. Por estos días, los usuarios exigen marcas con propósitos definidos, que tomen como prioridad la experiencia, que sean sostenibles y tengan un impacto positivo en la salud y en el medio ambiente.

Estos son algunos de los datos que ha arrojado el Informe Anual de Tendencias del Consumidor 2022, elaborado por Llorente y Cuenca. Para ello se han analizado 7,9 millones de perfiles de consumidores y 50 compañías globales en 19 territorios distintos para encontrar cuáles son las tendencias y el foco hacia dónde los consumidores están dirigiendo la conversación en la actualidad.

“La pandemia nos ha hecho estar tan saturados y, en el caso de Perú, con tantos momentos de recorte de nuestra antigua cotidianidad, que ahora más que nunca los consumidores buscamos evadir el estrés del día a día y la incertidumbre a través productos y experiencias que nos ofrezcan felicidad en pequeñas dosis: una ‘microfelicidad’, comenta Jimena Villavicencio, directora de Consumer y Talent Engagement en LLYC.

—¿Cuál sería el perfil del consumidor peruano de estos tiempos?

Es un perfil más dado al momento, a la cuota de felicidad que hablábamos anteriormente. También es alguien que busca comunicarse con sus códigos diarios. Por ejemplo, el meme, más allá del humor, ahora más que nunca es una potente herramienta de protesta social y política. Adicionalmente, hoy el consumidor prefiere hacer compras de inmediatez en tiendas físicas cercanas o a través de retailers o tiendas que les garanticen las entregas el mismo día. Y finalmente, pero no por ello menos importante, los consumidores ya no son fieles y si la marca no cumple con sus valores y su estilo de vida, no dudan en cambiar.

"Ahora más que nunca los consumidores buscamos evadir el estrés del día a día y la incertidumbre a través productos y experiencias que nos ofrezcan felicidad". (Foto: Allen Quintana / GEC)

—¿Qué tipo de relación busca el nuevo consumidor con las marcas?

La pandemia nos ha dejado cambios evidentes en la relación entre marcas y consumidores. Nos hemos vuelto más exigentes y, a la vez, escépticos frente a lo que las firmas proponen, dado que detectamos incoherencias entre el discurso de la marca y la realidad. En la actualidad, el nuevo consumidor busca tener una relación con una marca cuyo propósito se traduzca en acciones y tenga un impacto real en su vida o en su entorno. Si bien es cierto que, ahora más que nunca, las marcas se encuentran trabajando en su propósito con más empeño, el consumidor de ahora se inclinará hacia una marca que sea coherente y con la que comparta afinidad en valores.

—¿Cuál sería la mejor manera para que las empresas capten la atención de estos consumidores/potenciales clientes?

Definitivamente, las marcas que trabajen la inmediatez tendrán un elemento distintivo y atractivo para el nuevo consumidor, que se ha vuelto cada vez más ansioso y exigente con sus tiempos. Si nos remontamos a hace 2 años, la omnicanalidad jugaba un papel primordial a la hora de capturar la atención del consumidor; ahora, en el 2022, el “ahora” y el “ya” se han convertido en un factor decisivo a la hora de comprar. Asimismo, una marca podrá captar la atención de un potencial cliente o consumidor si tiene la capacidad de conectar con sus comunidades, con sus necesidades y emociones.

10 tendencias para el 2022

1. Made in felicidad

A raíz de la pandemia se ha intensificado el deseo profundo de los consumidores de celebrar momentos de “microfelicidad”, escape de la realidad, que los reconforten, aunque sea temporalmente. Las marcas tienen esa oportunidad de representar momentos de microfelicidad durante el consumo

2. Positivismos Tóxicos

En el contexto del contagio de emociones, que deviene de estar conectados y compartir los mismos sentimientos con las personas de nuestro entorno digital, se posiciona el positivismo tóxico, el extremo positivismo vivido como consecuencia del miedo y la ansiedad generado por la pandemia, el cual se contrapone ahora con la importancia de normalizar todas las emociones.

3. Meme everything

Es un recurso de alta llegada a los usuarios digitales y relevancia, por ello es muy importante hacerse al menos cuatro preguntas antes de hacer memejacking (uso de memes por parte de las marcas) y lanzarse deliberadamente en un intento que puede o no tener el efecto deseado: 1) ¿Quién es mi audiencia y qué tanto conecta con este tipo de códigos? 2) ¿Usar memes es coherente con el tono e identidad de marca? 3) ¿Estoy usando un meme que tiene alguna connotación política o social que pueda involucrar erradamente a mi marca en una conversación no deseada? 4) ¿Sabemos qué significan y el efecto que en la conversación tiene?

"Las marcas que trabajen la inmediatez tendrán un elemento distintivo y atractivo para el nuevo consumidor".

4. The food barrier

La funcionalidad de los alimentos, se convierte en el foco principal de los consumidores a la hora de realizar sus compras, por lo que, el autocuidado y el compromiso de los consumidores con el planeta condicionarán e impulsarán la industria alimentaria en la actualidad.

5. Cuándo y no dónde

Los consumidores parecen estar cada vez menos preocupados por el lugar en sí mismo y han pasado a darle mayor relevancia al “cuándo”. Hoy prefieren hacer las compras inmediatas en tiendas físicas cercanas o a través de retailers o tiendas que les garanticen entregas el mismo día. Si antes se hablaba de facilidad y accesibilidad en la compra, ahora el elemento central es inmediatez.

6. Nuevos códigos para marcas de siempre

Para llegar a los consumidores correctos y de la manera más eficaz, las marcas deben emplear una sólida estrategia omnicanal que adapte la oferta a las necesidades específicas de la audiencia. Sobre todo con el auge de la Generación Z, los consumidores más jóvenes están particularmente motivados porque la comunicación sea la más personalizada que se les puede ofrecer.

Las empresas que brindan el servicio de delivery han aumentado en Lima. (Foto: GEC)

7. Consumidores transhumanistas

Los avances en las últimas décadas y la aceleración de la digitalización en la pandemia ha hecho que el mundo presencial sea cada vez más limitado mientras que los mundos virtuales se vayan ampliando, permitiendo a las personas asimilar la posibilidad de depender cada vez menos del cuerpo físico.

8. Boomers go digital

Si bien el crecimiento del uso de los canales digitales ha sido especialmente alto, destaca la incorporación de usuarios senior, de más de 65 años. Según un estudio del Pew Research Center de 2021, las personas de 50 a 65 años pasan cuatro horas más por semana en línea que en el último año y medio.

9. Propósito/escépticos

Las personas esperan de las marcas mucho más que solo palabras sobre responsabilidad o grandes ambiciones, lo que necesitan es que su propósito se refleje en la práctica y tenga impacto en su vida cotidiana y entorno.

10. La nueva era del Packaging

El consumidor ha evolucionado queriendo saber más sobre los productos que consume, por lo que, la información que se encuentra en el packaging ha tomado cada vez mayor importancia, siendo una parte clave de la experiencia y la decisión de compra.

