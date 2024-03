Nelly Rossinelli ya era una celebridad antes de que se instalara en el ‘prime time’ ese fenómeno televisivo que es en la actualidad “El gran chef: Famosos”. El cariño abrumador y genuino que le profesaban las madres de familia se insertaba dinámicamente en el Internet local. Y en el TikTok, para ser más precisos. El contenido que compartía no solo era utilitario, sino también divertido, y esa es una combinación bomba para la proliferación de seguidores y ‘likes’.

La hoy jueza del ‘reality show’ grababa, pues, las loncheras saludables que les preparaba todos los días a sus hijos Salvador y Thiago, y a las 6:40 a.m. ya tenía colgados los videos de lunes a viernes. ¿Qué más podía pedir al otro lado del teléfono una mamá soñolienta y conflictuada al solo saber hacer panes con mantequilla y mermelada? ¿Qué más que la solución al primer gran desafío del día? Santa Nelly había llegado al rescate. Lluvia de corazoncitos.

Este año, Nelly piensa retomar con fuerza la generación de contenido digital, acción que se vio un poco debilitada tras su ingreso a la TV. / © Victor Idrogo / Icónica

“Las loncheras fueron el hit, en lo que me especialicé, digamos. Pero yo empecé por otro camino. Cuando llegó la pandemia, mi hijo Salvador me instó a grabarnos para matar el aburrimiento. Todavía no era adolescente, ahora no quiere ni ver las cámaras [ríe]. Pero, entonces, hacíamos los típicos bailecitos, chistes. Luego integramos a mi esposo y a mi bebe. Lo nuestro era hacer comedia familiar”, detalla quien realmente se llama Nelly Beraún Paredes (41), la misma que por entonces tomó el apellido de su esposo al aparecer en redes de modo que no le dijeran nada en su anterior trabajo.

A la otrora tripulante de cabina le apasionó la cocina desde niña. Su formación fue autodidacta. Gracias, recetas de familia. Gracias, libros. Gracias, tutoriales de YouTube. “Cuando veía las secuencias de cocina de los programas de TV me alocaba porque me fascinaba la composición de todo: los alimentos cortados, el humo que salía de las ollas, los sonidos. Yo quería ser esa cocinera que les enseñaba todos”, narra. “Así que cuando acabó la pandemia me grababa cocinando mis almuerzos y cenas. Hasta ahí todo normal”.

“El Gran Chef x 2” es la sexta temporada del ‘reality’ en el que celebridades locales compiten por preparar los mejores platillos a lo largo de varias semanas.

El ‘boom’ gastronómico para ella se sellaría con el regreso a las clases escolares presenciales. “Grabé las loncheras que hice un día y las subí. Al día siguiente, había pasado de cientos de seguidores a miles. Me sorprendí, pero pensé que había sido un golpe de suerte. Lo volví a hacer y todo ocurrió de nuevo. Me imagino que las mamás se habían ‘enfriado’ con el encierro, estaban ahora supermotivadas. Lo cierto es que encontraron en mi TikTok la ayuda que necesitaban”.

Lo siguiente sería ganar un cásting de TV para el trabajo por el cual hoy se la conoce en todo el Perú. “He bajado el ritmo por las grabaciones, pero este año estoy organizándome para grabar mis loncheras con anticipación y no fallarle a la gente que me ha seguido en este mi proyecto personal. A la gente que cree en lo que buenamente puedo compartir les digo que voy a ponerme al día. Las opciones saludables para los chicos son muchísimas y todavía hay por explorar”, culmina. En tanto, pásele a su TikTok: @nellyrossinelli. Provecho. //

Además… Panqueques de beterraga de Peppa Pig Ingredientes: Dos rodajas de beterraga cruda, dos huevos, leche, vainilla, polvo de hornear, una taza y media de harina de avena y endulzante de su preferencia (una alternativa al azúcar puede ser la panela). Preparación: Licuar la beterraga (mejor si las dos rodajas están rayadas porque no todas las licuadoras las trituran bien). Agregar los huevos, un chorro de leche, otro de vainilla, una cucharadita de polvo de hornear, el endulzante y la avena. Verter la mezcla (que será de color rosa) en una sartén para hacer el panqueque. Dos minutos por cada lado. Una vez listo, cortarlo con moldes que tengan la forma de Peppa Pig y otros personajes del dibujo animado.

Además… Tostadas francesas Ingredientes: Pan de molde sin corteza, dos huevos, leche evaporada, sal, canela molida y el endulzante de su preferencia (una alternativa al azúcar puede ser la panela). Preparación: Batir los dos huevos en un tazón. Luego añadir un chorrito de leche, endulzante y una pizca de sal. Después, la canela molida. Toda la mezcla se vuelve a revolver. Remojar el pan muy bien para que esta penetre en el mismo. En tanto, se “barniza” la sartén con la vainilla y a fuego medio bajo se coloca la tostada. Vamos dándole vueltitas y listo. Se puede servir con frutas como arándanos o plátanos.