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Resumen

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La clásica galería Mogollón fue el escenario donde retratamos a Vanessa Huaytan y Karla Alvarado, quienes lucieron dos estilos diferentes de la moda Lolita.
La clásica galería Mogollón fue el escenario donde retratamos a Vanessa Huaytan y Karla Alvarado, quienes lucieron dos estilos diferentes de la moda Lolita.
/ Richard Hirano
Por Pierina Denegri Davies

Hay vestidos que guardan historias más grandes que las telas con las que se confeccionaron. El primero que usó Vanessa Huaytan tenía una falda amplia, una blusa hecha a medida y unos zapatos negros de charol que le había prestado su madre. Cuando se miró al espejo, supo que había encontrado algo que llevaba tiempo buscando. “Esto era lo que había soñado”, recuerda. Era 2008 y aquella joven, fascinada por la estética gótica, la ópera y la literatura, acababa de descubrir una manera distinta de presentarse ante el mundo.

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