Hay vestidos que guardan historias más grandes que las telas con las que se confeccionaron. El primero que usó Vanessa Huaytan tenía una falda amplia, una blusa hecha a medida y unos zapatos negros de charol que le había prestado su madre. Cuando se miró al espejo, supo que había encontrado algo que llevaba tiempo buscando. “Esto era lo que había soñado”, recuerda. Era 2008 y aquella joven, fascinada por la estética gótica, la ópera y la literatura, acababa de descubrir una manera distinta de presentarse ante el mundo.

Casi dos décadas después, Vanessa continúa explorando la moda Lolita, una corriente japonesa que reinterpreta elementos de la vestimenta europea de otras épocas, como las faldas voluminosas, los encajes y los elaborados accesorios. Su estilo se inclina hacia el Gothic Lolita, donde predominan las referencias oscuras. Sin embargo, para ella, lo verdaderamente importante nunca ha sido reproducir una imagen perfecta. Se trata de construir una propia.

Vanessa es fundadora de Lolimafia Perú, un espacio creado para interesadas en esta moda y compartir espacios. Han organizado eventos, bailes y más. / Richard Hirano

Esa convicción la llevó a fundar, junto con otras cuatro jóvenes, Lolimafia Perú en 2010. Lo que comenzó como un espacio para compartir una afición se convirtió en una comunidad que organiza encuentros, visitas a museos, reuniones en cafeterías y actividades donde sus integrantes pueden disfrutar de la moda sin sentirse solas. Allí también encontró su lugar Karla Alvarado, quien asistió a su primer evento Lolita en 2016.

Karla llegó acompañada de una amiga y con un vestido que había confeccionado junto con su mamá. Por entonces ya conocía el cosplay, el anime y el visual kei, pero todavía estaba descubriendo las distintas vertientes del Lolita. Con el tiempo encontró su favorita: el Sweet Lolita, caracterizado por los tonos pastel, los estampados tiernos y las referencias a un universo dulce.

Karla explora el Sweet Lolita, una variante del estilo que apuesta por tonos claros, accesorios tiernos y otros elementos que evocan lo "kawaii". / Richard Hirano

Su elección, sin embargo, escondía una transformación personal. Durante buena parte de su adolescencia, Karla había asociado la feminidad con la fragilidad. Vestía principalmente de negro y evitaba aquello que pudiera hacerla parecer demasiado sensible. Poco a poco comprendió que utilizar vestidos rosados o accesorios delicados no tenía por qué restarle fortaleza. Hoy disfruta de esos colores y reconoce que la ropa también le ha permitido reconciliarse con sus emociones.

Para ambas, además, existe una diferencia fundamental entre el cosplay y la moda Lolita. Mientras el primero suele implicar representar a un personaje, la segunda forma parte de su identidad cotidiana, aunque no la utilicen todos los días. Por eso, cuando alguien les pide una fotografía como si fueran personajes de una película, también deben explicar que una vestimenta llamativa no convierte a quien la lleva en una atracción.

Japón desde nuestra identidad Para el antropólogo Alexander Huerta-Mercado, la llegada de estas estéticas al Perú revela algo más que la influencia de la cultura japonesa. Mientras que en Japón ciertas expresiones vinculadas con lo ‘kawaii’ pueden representar una aspiración hacia la ternura y la libertad emocional, considera que en nuestro país encuentran una sensibilidad que ya forma parte de nuestra manera de relacionarnos. Más que imitar una cultura ajena, sus seguidores reinterpretan sus códigos desde sus propias experiencias. También construyen redes de apoyo, intercambio y creación: hay quienes diseñan, confeccionan, importan o transforman prendas. Así, la moda deja de ser únicamente un producto para convertirse en una experiencia colectiva que permite expresar quiénes somos.

Un lugar para ser diferente

Las miradas curiosas, los cumplidos y los comentarios incómodos forman parte de la experiencia de quienes se atreven a vestir fuera de lo habitual en Lima. Pero también existen encuentros inesperados, amistades y espacios donde nadie necesita justificar sus gustos. Simone Medina, conocida como Simo, encontró precisamente eso cuando comenzó a acercarse a otras personas interesadas en la moda Harajuku.

A sus 21 años, esta ilustradora y creadora de contenido ha hecho del color una de sus principales herramientas de expresión. Su estilo bebe especialmente del Decora (o Demora Kei), una corriente que apuesta por la abundancia de accesorios: ganchitos, collares, pulseras y adornos que se superponen hasta convertir cada conjunto en una composición personal. Aunque suele asociarse con el arcoíris, Simo explica que su esencia está en el maximalismo, incluso cuando se utilizan pocos colores.

En el Decora Kei, una de las expresiones más coloridas del Harajuku, los stickers también adornan el rostro, sumándose al maquillaje y los accesorios. / Richard Hirano

Su acercamiento a estas estéticas también cambió la relación que mantenía con su imagen. Durante la adolescencia había perdido el entusiasmo por comprar ropa o arreglarse. Descubrir nuevas posibilidades para combinar prendas, recuperar piezas familiares y transformar ropa de segunda mano le devolvió las ganas de experimentar. Hoy encuentra en ese proceso una forma de autocuidado y disfruta del contraste entre sus atuendos y la conocida Lima gris.

Junto con dos amistades creó Harajuku Team, una comunidad que organiza encuentros y actividades para quienes comparten estos intereses. La idea surgió de una necesidad sencilla: encontrar personas con quienes salir, conversar y disfrutar de una afición que todavía despierta desconcierto en algunos espacios. Para Simo, esos vínculos también han sido una oportunidad de inspirar a otros a vestirse como realmente desean.

El maximalismo, los accesorios y los colores vibrantes irrumpen en las calles del Centro Histórico de Lima de la mano de Simo, joven artista peruana. / Richard Hirano

Pero no todas las formas de desafiar las convenciones nacen de una subcultura específica. Juan Pablo Aleman, conocido en redes como Leche de Alien, construye sus atuendos a partir de referencias diversas, entre ellas el arte drag, la moda alternativa y su propia imaginación. Aunque algunas de sus combinaciones recuerdan a las estéticas de Harajuku, aclara que estas no constituyen su principal influencia.

"Muchas veces nos infantilizan o nos ven como si estuviéramos disfrazadas. Intentamos explicar que se trata de sentirse cómoda, reconocerse y darse tiempo, porque te vistes para ti, no para los demás" Vanessa Huaytan Fundadora de Lolimafia Perú

En su habitación experimenta con capas de ropa, accesorios y prendas que adquieren nuevas funciones. Una camisa puede convertirse en una falda y una combinación inesperada, en el punto de partida de una nueva propuesta.

En pleno Centro de Lima, Juan Pablo Aleman, conocido como Leche de Alien, posa ante nuestro lente con soltura, confianza y un estilo muy personal. / Richard Hirano

Todavía es escolar y sabe que mostrarse diferente puede traer críticas. Sin embargo, aspira a dedicarse al diseño, la dirección artística y el drag, además de crear espacios donde otros adolescentes puedan expresarse con tranquilidad. Su historia recuerda que no hace falta pertenecer a una tendencia para encontrar en la ropa una posibilidad de libertad.

Quizás ahí reside el vínculo más importante entre estas cuatro experiencias. No se trata de vestir igual, seguir las mismas reglas o llamar la atención a cualquier precio. Se trata de descubrir qué nos representa y encontrar la confianza para mostrarlo. Incluso cuando el resto del mundo parece no terminar de comprenderlo. //

A sus 15 años, Leche de Alien nos cuenta que, a través de compartir sus atuendos en redes sociales, ha encontrado un propósito más grande que no había considerado: la exploración como forma de aceptación de uno mismo. / Richard Hirano