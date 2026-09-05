Por Celeste Pérez

Angie Schlegel —diseñadora argentina radicada en el Perú hace más de una década— convirtió a las villanas de Disney en el punto de partida de una singular colección donde conviven la fantasía, el bordado artesanal y la identidad latinoamericana.

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