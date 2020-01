¡Se acabó! Terminaron las fiestas del 2019, y con ellas, la intensificación de las compras, el movimiento, el tráfico, la agitación mental y física. Quizás haya cierto alivio en tu experiencia, pero ¿cuánto durará? Con el inicio de año, vienen nuevos desafíos, las famosas resoluciones del 2020, ¿ya hiciste tu lista? - ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿bajar de peso, hacer ejercicio, ascender en el trabajo, aprender a tocar un instrumento, encontrar a la pareja de tus sueños? - Son muchísimas las cosas que queremos hacer, la lista puede tornarse densa y generarnos más ansiedad que motivación. Tranquil@, vamos poco a poco amig@, ¿por qué te estresas? En este preciso momento, aquí y ahora, no tienes que lograr nada de eso, todo es un proceso ¿recuerdas?

Y quisiera compartir contigo cual es el mayor de los propósito que considero para la vida, ser consciente de los pequeños pasos que das cada día, independientemente de si esté o no en tu lista. Un día habrá un paso enorme que te hará sentir feliz, y al otro día, será uno más pequeño o quizás no haya ninguno, y te sentirás triste, y esto no tiene absolutamente nada de malo, la vida es altos y bajos. La consciencia te permite abrazar ese vaivén de pensamientos, sensaciones y emociones, finalmente, estamos totalmente sujetos al cambio por el simple hecho de ser humanos. Ya se nos ha impuesto, ¿por qué te aferras a tenerlo todo controlado?

Las resoluciones van y vienen como las emociones en tu corazón o los pensamientos en tu mente, ¿por qué? porque el cambio en la vida es permanente. El darte cuenta de esta variabilidad, te ayudará en los momentos en que las cosas no sean como tú esperas que sean. No se trata de empezar una nueva vida con el inicio de un nuevo año, la vida se te ha dado hace ya varios, se trata de empezar a sentirla y aceptarla con todo lo que es, aciertos y fracasos.

Comprende que todo parte de la consciencia, de lo que tu mente piense y tu corazón sienta, y así, no dejes que la corriente del automatismo te arrastre hacia la agitación y te aleje de tu verdadera esencia: la presencia. Y por favor, no me malinterpretes, me encantan los objetivos y las metas, simplemente quiero transmitirte que el destino no sea más importante que lo que vives durante el propio camino, disfrutando de los logros y también de las caídas, en cada una de ellas hay una lección aprendida.

Por ello, te invito a que la relación con tus resoluciones 2020 no sean de apego y dependencia, mantén flexibilidad, pero también compromiso, resiliencia y sobre todo, consciencia, para disfrutar del presente, abrazando la sabiduría de la vida, con todo lo que venga.

Melissa Hilbck es Experta en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con el Nirakara Institute. Licenciada en Ingeniería Industrial, especializada en Finanzas, con experiencia de 9 años en el sector corporativo. Emprendedora de Bienestar y Salud Emocional.