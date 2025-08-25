Este 31 de agosto se celebrará la primera edición de Olimpiapets 2025 en el emblemático Parque de la Exposición, un evento familiar con ingreso libre, organizado por Emilima y Fundación Rayito con el apoyo de la Municipalidad de Lima. Esta jornada busca fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias, al mismo tiempo que promueve la tenencia responsable, la adopción y la importancia de la esterilización.
El público asistente podrá disfrutar de una súper campaña veterinaria gratuita, además de juegos, concursos, activaciones, regalos, un patio de comidas y una variada feria para mascotas. Todo ello en un ambiente pensado para compartir en familia y reafirmar el compromiso ciudadano con el bienestar animal.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Uno de los atractivos más esperados será la competencia de agility, abierta a todo el público. Para participar, solo se requiere una pequeña donación en el stand de la Fundación Rayito, institución que junto a Emilima impulsa este evento solidario. Lo recaudado será destinado a apoyar a perros y gatos rescatados que esperan un hogar.
Con actividades para grandes y chicos, Olimpiapets 2025 se proyecta como un movimiento que no solo entretiene, sino que también educa y moviliza a la ciudadanía en favor de los animales que no tienen voz, pero sí un lugar especial en nuestras vidas.
Contenido Sugerido
Contenido GEC