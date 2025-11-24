Omatsu: el espacio sanisidrino de cocina nikkei ideal para almuerzos y reuniones de fin de año

Sobre la avenida Conquistadores, en San Isidro, la experiencia de la tradición nikkei y los sabores familiares se encuentran en Omatsu, con la propuesta de los hermanos Kike y Yumi Matsufuji, herederos de los pioneros de la gastronomía nikkei en el país.

Desde marzo de 2024 están en este local, un espacio mejor ubicado, más grande y más sofisticado que el anterior. Hoy, con un público mayoritariamente de San Isidro y Miraflores, los visitantes suelen ser vecinos y ejecutivos de la zona. Si bien las noches son muy activas en Omatsu, la carta a la hora del almuerzo no tiene pierde por su propio formato, con sus platos listos para ponerse al medio de la mesa y compartirse tranquilamente con los compañeros del trabajo. El viaje entre sashimis, tiraditos y sushis, así como por la extensa diversidad de la cocina nikkei, está garantizado.

Un tiradito de pescado en crema de ají amarillo con un sashimi de salmón y atún. Ideal para compartir entre tres personas / Richard Hirano

Para compartir hay mucho. Nos encontramos, por ejemplo, una entrada fresca como el tiradito en crema de ají amarillo con unos toques de palta junto a los clásicos cortes de pescados crudos como los sashimis de salmón y atún. Estos se podrían pedir juntos como para un grupo de 3 o 4 personas.

De nigiris mantienen en su carta al menos 12 variaciones, con sabores como el nigiri con pulpo y chimichurri; el nigiri ebi (langostino) anticuchero, con una chalaquita encima; y otro de salmón bañado en salsa de mantequilla trufada y coronado con hueveras de salmón. Suelen venir en pares, de tal manera que se puedan elegir distintas opciones.

Los sushi tacos, con esa textura crujiente que se percibe apenas se muerden, van a alegrar la mesa de todas maneras. Aquí encuentran el clásido sushi taco acebichado, el de salmón trufado o el ebi karami. Son al menos 10 variedades. En Omatsu apuestan también por las ostras con sabores frescos que renuevan el paladar.

Los infaltables makis incluyen hasta 10 piezas por cada sabor. / Richard Hirano

Lo que no puede faltar en una mesa de varias personas son los makis en presentaciones como el tartare maki, salmón wakame o, para los paladares más tradicionales, el acebichado. También se puede preguntar por sus platos calientes, como sus sopas ramen, ebi furai empanizado en panko, gyozas al vapor y el bao de codillo.

Tienen un salón privado para seis personas, pero en su local se suelen hacer reservas para grupos, como en la terraza donde entran hasta 25 personas. Si son grupos más grandes, como de 40 personas, se habilita el salón. En diciembre, a propósito de las reuniones de fin de año, Omatsu cuenta con el espacio y una carta ideales para compartir y sorprender a los paladares peruanos con esta experiencia nikkei, que combina clásicos e interpretaciones contemporáneas. //