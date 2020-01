La multimillonaria Oprah Winfrey, quién está en una relación con Stedman Graham desde hace más de 30 años y sin deseos de pasar por el altar, confirmó una vez más para la revista People que no quiere ser madre. Esta declaración no es del todo nueva, ya que ella lo ha anunciado múltiples veces. ¿Cuáles han sido los motivos detrás?

“Me di cuenta de que hablaba con mucha gente que cargaba problemas. Estaban afectados porque tuvieron madres y padres que no estaban conscientes de lo serio que es ese trabajo” expresó la presentadora en la publicación, para luego explicar que ella no tiene la habilidad de compaginar sus actividades como lo hacen otras madres, lo cual le genera un profundo respeto por ellas. Un mérito que, según ella, nadie les reconoce.

Sin embargo, en 1986 su pensamiento era distinto: “hubo un punto en Chicago donde compré un departamento adicional porque siempre pensaba que si me caso, necesitaré cuartos para mis hijos’”, Winfrey contó. No obstante, la demanda de trabajo que le generaba The Oprah Winfrey Show hizo que se dé cuenta de que tener hijos es un verdadero sacrificio y que consume mucho tiempo, algo que ella no estaba dispuesta a dar. "No hubiese podido tener la vida que tengo o la carrera que tengo, si hubiera escogido tener hijos”, respondió para ABC.

No es la única. Al igual que Oprah, varias celebridades han tomado la misma decisión: Cameron Díaz, Jennifer Aniston, Ellen Degeneres, Gloria Steinem, Renee Zellweger y Kim Cattral solo por mencionar algunas. "Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?” fueron las palabras de Aniston para la revista Instyle en 2018

Jennifer Aniston se une al movimiento NoMo.

Todas ellas, sin haberlo planeado o buscado, forman parte de un movimiento bautizado como NoMo: Este término viene de Not Mothers o “no madres”, y su objetivo es ayudar a que mujeres puedan sentir que llevan una vida feliz y plena a pesar de no querer tener hijos. Según estadísticas oficiales, actualmente 47% de mujeres entre 15 y 44 años no desean ser madres. El movimiento NoMo exige que se deje de percibir a nivel sociocultural la idea de que la maternidad es el mayor sueño que una puede tener y, poco a poco, se está logrando.