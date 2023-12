“Cada día de mi vida subo a verlas, a revisarlas, les hablo, les quito las hojas malas, las riego, les echo sustrato. Mientras las piernas me den, ese seguirá siendo el plan. Es un buen plan, ¿no?”, dice la reconocida diseñadora de flores para exposición. Durante la pandemia, cuenta, hasta les ponía música. “Todas necesitábamos levantar el ánimo”.

La edición 14 de la Exposición Internacional de Orquídeas se realizó con éxito recientemente en el MAC.

La luz al final del túnel llegó y ella perseveró en criar y educar sobre el cuidado de estas flores que en el Perú estuvieron por muchos años relegadas a componer ‘corsages’ para fiestas de promoción. Ha sido ya entrado el siglo XXI, y con un empujón enorme durante 2020 y 2021, que más gente se volcó a tenerlas en casa en un afán de rodearse de naturaleza y serenidad. “Empecé comprando tres en una exposición y un libro para aprender sobre ellas. Me he pasado años investigándolas. Velar por ellas me tranquiliza cualquier cantidad. Son tan bonitas que te llenan el espíritu. Solo eso explica que sean más populares ahora. Cuidar alguna es algo que recomiendo con los ojos cerrados”, detalla.

LA VIDA EN FLOR

La recomendación es secundada por la bióloga y exportadora Karol Villena, quien creció rodeada de orquídeas. Su padre agrónomo tuvo un vivero frutícola en Moyobamba que con los años mutaría a cobijar plantas y flores ornamentales. Ello como grata consecuencia del gusto de su madre. Tan lindo se puso que el espacio se convirtió en un destino turístico al que arribaban incluso especialistas. “El paso lógico era empezar a exportar. La selva alta provee una gran diversidad de especies debido a sus climas y pisos altitudinales. Por eso, nos asesoramos y sin pensarlo ya estábamos exponiendo en ferias de otros países. Eso hasta que llegó la pandemia”, narra.

Orquídeas Amazónicas, como se llama la empresa familiar que ella dirige, tuvo un gran impulso en todo el país luego que la gente se volcara a cuidar orquídeas durante los confinamientos y los duros meses posteriores. “Cuando los aeropuertos abrieron, comenzamos a exportar tras tres cargamentos al mes. El mundo estaba encerrado y necesitaba hábitos para relajarse, metas pequeñas. Hoy ya la demanda se ha normalizado, pero aún hay interés”, afirma Karol.

Karol Villena, cuidadora de orquídeas.

“Hacer florear una orquídea es un desafío que, superado, da mucha satisfacción. Es como si te agradecieran el cuidado. El cariño es recíproco. Ellas me han hecho a mí conocer el mundo. Mi sugerencia es también intentar cuidar especies peruanas. La ‘Cattleya maxima’, por ejemplo, de muy fácil cultivo. No se van a arrepentir”.

Susi Splitter, especialista en el cuidado de estas flores.

Otra admiradora de las especies que crecen en Moyobamba es Susi Splitter, presidenta de la Sociedad Peruana de Orquídeas desde hace 13 años. “Pero también son estupendas las que se cultivan en San Ramón, en Oxapampa y La Merced. En Lima, las hay de Santa Clara y Chaclacayo, por el clima”, explica quien, además, acaba de liderar la organización de la edición 14 de la Exposición Internacional de Orquídeas realizada en el MAC de Barranco. “Tenemos confianza en que esta afición por cuidarlas se potencie. Seguiremos trabajando por ello”, finaliza. //