Una terraza sin mucho ruido de la calle —casi no pasan autos delante— y una quietud que se vuelve un verdadero lujo. Adentro, un comedor cálido, mediano, donde la cocina está integrada y el chef conversa con sus comensales como si los recibiera en su propia casa. Hay un sentido familiar, bonito, por aquí. Eso es lo que encontramos ni bien nos sentamos en Ostería Burgos, una de las aperturas más interesantes del pasado 2024.

Rafael Piqueras está en su salsa, en todos los sentidos que dicho concepto abarca. Disfruta de cada detalle de su concepto, desde las pastas elaboradas de forma artesanal, prácticamente delante de las mesas (me quedé embobada viendo cómo se doblaban los tortellini rellenos de zapallo loche) hasta los detalles finales de cada uno de sus platos. Un toque extra de alioli, un poco más de pan (también elaborado en el local: un vicio), una rallada más de parmesano. Es una experiencia que no se encuentra todos los días.

Rafael Piqueras permanece al frente de la ostería desde 2023. suele estar siempre atento a las mesas, y se acerca él mismo a rallar queso parmesano encima de las pastas. (Foto: Heroína Estudio)

Los sabores mediterráneos marcan el compás por aquí, con una presencia especial de pastas (malfatti, rigatoni, panzotti...) y otros platillos de inspiración italiana. Hay cuatro clases de pizzas, focaccias, polenta, y algún que otro postre tradicional. Lo clásico se combina con la licencia de autor que el chef puede tomarse, por supuesto, para servirnos sus creaciones de temporada, como la stracciatella (queso cremoso que se obtiene de la mozzarella desmenuzada, combinada con nata) con trozos de piña asada, una fiesta de sabores y frescura. Continuamos con algunos platos imperdibles por aquí, como los ravioles rellenos de alcachofa, bañados en mantequilla, salvia y parmesano; o los pappardelle con boloñesa de asado de tira, una receta que es puro calor de hogar y recomiendo no perdérsela.

Pero la carta de Ostería Burgos abarca bastante más que las delicias de bella Italia: de ahí que nos encontremos con arroces al horno —como el de asado de tira, o el norteño con frutos del mar— y hasta una fiduá con lomo saltado, quizá lo más rompedor que he visto por esta mesa.

Para quienes no la conozcan, la fideuá es una preparación al estilo de la paella, pero hecha con trozos de fideos tipo cabello de ángel. Personalmente, es un plato que siempre me provoca comer, sobre todo porque se acompaña de alioli, una crema de ajo que le va perfecto. Esta versión de Piqueras, sin duda, no pasa desapercibida. Como ven, sabor y color sobran por aquí.

LOS FAVORITOS DE NORA Las manos en la masa Siempre es motivo de alegría saber que varios restaurantes especializados en comida italiana hacen sus propias pastas, algunos en talleres y otros en el mismo restaurante. En el caso de Ostería, el espectáculo es en vivo y en directo. Mientras uno va comiendo, también puede ir viendo cómo se elabora la pasta (larga o rellena) que se sirve en el menú. Todas las pastas se elaboran en casa de manera artesanal.

En ruta por el barrio A una cuadra de Osteria Burgos se encuentra otro espacio emblema de esa zona de San Isidro: el primer local de La Bonbonniere. No es mala idea dejar el café (y quizás repetir el postre) para probarlo en dicho espacio, sobre todo si nos sentamos en su icónica terraza.

Noches tranquilas Les recomiendo revisar regularmente la cuenta de Instagram del local para ver eventos y noches especiales. El sitio nos invita a probar una cena íntima, con vinos, cócteles y antojos para compartir.