El sol está encendido al mediodía y apunta a ser un sábado perfecto. En Chalana, el restaurante ubicado en el muelle del hotel Paracas, los fogones que el chef Hajime Kasuga (al frente de Hanzo San Isidro) y su colega Miguel Cabrera (chef ejecutivo del hotel) avivan con maestría indican que el calor también se va a dejar sentir en el plato.

A lo largo de la tarde, Hajime servirá varios yakimeshi (plato japonés a base de arroz frito) con toque marino y trocitos de pulpo, mientras que Miguel hará lo propio con un caldoso arroz norteño, tan poderoso como picante. El menú de Kasuga también incluye sashimi, makis y ostras al kamado que se complementan a la perfección con la carta regular del hotel. No hay mejor manera de hacerle homenaje a la zona en la que nos encontramos que con esta mesa.

El muelle que lleva a Chalana, restaurante ubicado en pleno mar de Paracas, es un punto imperdible en la visita

Los minutos dejan de pasar una vez que se toma asiento por aquí. Nadie mira el reloj: el único indicador del paso del tiempo es el color del cielo. La entrada a Chalana empieza por el muelle ubicado justo al frente del no menos imponente Bar Lounge del hotel. No es mala idea tomarse unos minutos para disfrutar de ese recorrido, incluso hay una zona —techada— con bancas para mirar la bahía y disfrutar de la vida marina. No está permitido nadar desde ahí, pero el cuerpo siempre puede enfriarse con una cerveza heladísima, o con la degustación de unas conchas —las reinas de Paracas— con salsa de ají amarillo, al rocoto, o poco más que unas gotas de limón y sal. La idea es que todo esté amarrado, que el entorno y los sabores se enlacen con productos y creaciones que refresquen el paladar de los huéspedes y turistas que acuden a estos encuentros.

Tres clases de cebiche en Chalana: carretillero con rocoto, clásico y nikkei

Las Summer Sessions del hotel Paracas vienen funcionando desde algunos veranos con notable éxito. Además de Hajime Kasuga —el más reciente invitado especial— el menú para este verano incluye a muchos otros nombres (pueden verlos al lado) y experiencias temáticas. Es el plan perfecto para organizar una escapada de fin de semana y disfrutar de un hotel diseñado para salir de la rutina con lujo y una atención al detalle extraordinaria.

Ubicado a tres horas al sur de Lima, frente a la Reserva Nacional de Paracas, el hotel cuenta con dos piscinas (una principal y una familiar) ambas temperadas y abiertas hasta las 6 p.m. Está también el spa Aqua y una interesante oferta de deportes acuáticos, además de kayaks y catamarán. Las experiencias hechas a medida están a la orden del día. //

Además… Agenda Sazón en chalana En enero, el chef Hector Solís (Fiesta restaurante) tuvo a su cargo el primer almuerzo de Chalana. En febrero, además de Hajime Kasuga, estuvieron también Arlette Eulert (de Matria) el sábado 17 y domingo 18 de febrero. Marzo pinta igual de bien: estarán Anthony Vázquez (2 y 3), Mayra Flores (9 y 10) y Christian Bravo (16 y 17). Fiesta al atardecer Además de los almuerzos con los reconocidos chefs, durante el verano también hay DJ Sessions (de 1 a 5 p.m. y de 6 a 10 p.m.) en el Bar Lounge del hotel. Asimismo, podrá encontrar tributos musicales y gastronómicos a Luis Miguel, Juan Luis Guerra y Gipsy Kings entre los meses de febrero y marzo. Más información en @hotelparacas y @chalana.paracas o al correo fespinoza@hotelparacas.com.pe.