Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¿Pareja o compañeros de cuarto? Cómo saber si la falta de sexo es una crisis o una etapa. (Foto: iStock)
¿Pareja o compañeros de cuarto? Cómo saber si la falta de sexo es una crisis o una etapa. (Foto: iStock)
/ bymuratdeniz
Por Milenka Duarte

No hubo una gran pelea, tampoco una infidelidad. Simplemente, un día dejaron de encontrarse de la misma manera. Todo comenzó con pequeños gestos: menos abrazos, menos besos espontáneos y menos miradas cómplices. Después llegaron las conversaciones sobre el trabajo, los hijos o las cuentas, las cuales empezaron a ocupar cada vez más espacio. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron de amantes a compañeros de cuarto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.