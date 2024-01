Según la filosofía japonesa, la palabra ‘ikigai’ se define como la felicidad de estar siempre ocupado con tu razón de ser. Para la diseñadora peruana Fátima Arrieta, este concepto se ha ido aclarando, asentando, con el paso de los años. Si bien Fátima cuenta con más de dos décadas desarrollándose en el mundo de la moda, la vida también la ha llevado por el camino del ‘coaching’, estudio que ha despertado una nueva faceta en esta empresaria desde que se sumergió de ello en estas terapias, poco antes del inicio de la pandemia.

Enfocada en fusionar ambas pasiones, Arrieta acaba de presentar su más reciente colección bajo su línea ‘ready to wear’ (lista para ser usada), a la cual ha bautizado con el nombre de esta filosofía oriental. “La moda no es para nada superficial. Cada prenda carga con una historia, desde el momento en que es elegida. En ese sentido, mis diseños tienen un mensaje. Ikigai busca abrir esa conversación hacia el propósito de vida, con colores y patrones únicos en las piezas que conforman esta colección”, comenta. “Muchas veces, estamos tan metidos en el día a día que no nos preguntamos: ¿estoy haciendo lo que me hace feliz con mi vida? Además, está pendiente el cambiar ese pensamiento recurrente de que es tarde para lograr lo que se desea. Nunca es tarde para encontrar lo que te gusta, tu propósito y lo que te alegra, aunque sea disfrutándolo unas horas al día”, agrega la diseñadora.

El proceso de cada prenda creada por la modista toma horas, según los detalles. Cada tela de 'Ikigai' cuenta una historia diferente. (Foto: Fátima Arrieta) / RODMAN

Para reforzar el mensaje de la vestimenta, Fátima creó también un juego de cartas con preguntas que permiten no solo conocer más sobre uno mismo, sino que también se pueden compartir con amigos o familiares. “Hace poco lo saqué cuando vinieron unos amigos de mis hijos a la casa. Jugamos toda la tarde, y conocimos más cosas del otro de manera divertida, cosas que tal vez dábamos por sentado o ignorábamos”, explica.

Arrieta lanzó su marca ‘ready to wear’ (lista para usarse) durante la pandemia. Antes de ello, se enfocaba de lleno en la Alta Costura. (Foto: Fátima Arrieta)

DEL BOCETO AL ARMARIO

Por años, el minucioso trabajo de Fátima Arrieta ha brillado en vestidos de fiesta y novias (lo cual sigue manteniendo). En la pandemia, la vida le jugó un cambio: con los eventos cancelados en su totalidad, tuvo que darle un giro a su talento creativo y apostar por crear piezas más casuales, sin perder la sofisticación de su sello.

“No me quedé de brazos cruzados. A mí me gusta estar creando todo el tiempo. Para diferenciar la línea ‘ready to wear’ de otras propuestas, me enfoqué en las telas, en hacerlas diferentes y únicas”, precisa. De esta forma, Ikigai vendría a ser la cuarta colección de Fátima Arrieta bajo este concepto más casual, que ya viene conquistando el verano limeño. Blusas, pantalones, tops, vestidos y kimonos llevan el mensaje de la felicidad y la vocación de la vida, con colores vibrantes que combinan perfecto en patrones memorables. Como siempre, esta colección empezó en los dibujos de Arrieta, cobrando vida en prendas excepcionales.

“Ver la evolución de la marca es inspirador. Empecé en el mundo de la moda cuando no había redes sociales, cuando tenías que montar un desfile sí o sí para que la gente te conozca. Ahora tengo una comunidad que me sigue no solo por mis creaciones, sino también por el mensaje que envío, porque las inspiro, porque las acompaño en el día a día”, apunta.

“Hice este juego [Ikigai] para muchas personas, de todas las edades. Con cartas didácticas, podrán ir acercándose más a su propósito, a lo que les hace felices”, cuenta Arrieta sobre el juego que acompaña su nueva colección. Disponible en www.fatimaarrieta.com o escribiendo a la cuenta de Instagram @fatimareadytowear. (Foto: Fátima Arrieta)

Desde su mirada profesional, el talento en diseño peruano va en aumento; es más diverso, más evolucionado. Sin embargo, para ella todavía es clave mantener el foco en la mano productora. En los artesanos, talleres de confección y más miembros de la cadena.

“Las mejoras en ese aspecto siguen siendo escasas. El ‘fast fashion’ golpea fuerte. Las nuevas generaciones, por un lado, ya no quieren dedicarse a la costura, los bordados, la confección. Por otro lado, están los jóvenes que no suman al pago justo consumiendo masivamente la moda rápida, sin historias detrás y con cadenas de producción injustas”, reflexiona Fátima, animando también a abrazar el uso de cada pieza como protagonistas —únicas y diferenciales— en nuestro armario. //